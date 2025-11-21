Republicana Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso tras ser ‘funada’ por Trump: ‘Fue injusto’

Marjorie Taylor Greene llegó al Congreso de EU como parte de la 'ola' del Movimiento Make America Great Again de Trump.

La congresista Marjorie Taylor Greene, de Georgia, quien fue una defensora del presidente Donald Trump, pero se ha convertido en crítica, reveló que renunciará al Congreso de EU en enero de 2026.

En un video de más de 10 minutos publicado en línea, Greene explicó su decisión y manifestó que “siempre he sido despreciada en Washington, D.C., y simplemente nunca encajé”.

¿Por qué Trump criticó a Marjorie Taylor Greene?

La renuncia de Greene se da tras diferencias públicas con Trump en los últimos meses, ya que la congresista lo criticó por su postura sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, así como por su política exterior y la atención médica en el país.

Trump la calificó de “traidora” y “excéntrica”, y le advirtió que respaldaría a un rival cuando Green se postulara para reelección el próximo año.

Green indicó que su último día en la Cámara de Representantes será el 5 de enero de 2026.

La Casa Blanca no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios durante la noche de este viernes 21 de noviembre.

Greene había estado estrechamente vinculada al presidente republicano desde que lanzó su carrera política en 2020.

Marjorie Taylor Greene recrimina a Trump por sus críticas

En su video, subrayó su lealtad a Trump, excepto en algunos temas, y subrayó que era “injusto e incorrecto” que él la atacara por estar en desacuerdo.

“La lealtad debería ser recíproca, y deberíamos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro título de trabajo es literalmente ‘representante’”, afirmó.

Greene llegó al cargo a la vanguardia del movimiento Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) de Trump y rápidamente se convirtió en un foco de atención en el Capitolio por sus opiniones a menudo más allá de lo convencional. Greene tuvo la oposición de los líderes de su partido, pero fue acogida por Trump, que la llamó “una verdadera ganadora”.

Con el tiempo demostró ser una legisladora hábil, habiéndose alineado con el entonces líder republicano Kevin McCarthy, quien se convertiría en presidente de la Cámara de Representantes. Fue una voz confiable en el flanco derecho, hasta que McCarthy fue destituido en 2023.