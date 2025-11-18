Tormenta en la Patagonia: Mueren dos turistas mexicanos durante una caminata glaciar en Chile

La emergencia se produjo en la tarde del lunes cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres del Paine, un extenso complejo natural en el sur de Chile. [Fotografía. Shutterstock]

Al menos cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, dos alemanes y una británica, murieron luego de que fueran sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento cuando realizaban una caminata en los glaciares de las Torres del Paine, en la Patagonia chilena, informó el martes el gobierno.

Otras cuatro personas, que habían sido reportadas como desaparecidas, fueron localizadas con vida, por lo que por ahora no se registran más personas extraviadas, agregó el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, en una conferencia de prensa la tarde del martes.

“Lamentablemente tenemos que informar de cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares”, dijo.

Detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer alemanes y una mujer británica, por lo que “ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos”.

La emergencia se produjo en la tarde del lunes cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres del Paine, un extenso complejo natural en el sur del continente y conocido por sus exuberantes paisajes y desafiantes senderos.

Según Ruiz, un grupo de turistas se extravió cuando realizaba una caminata en un complejo circuito y fue sorprendido por una “situación climática bastante complicada”.

Un excursionista logró ser evacuado tras contactar a los servicios de emergencia.

Tras localizar los cuerpos y determinar que las demás personas se encuentran empadronadas, los equipos de rescate han culminado la fase de búsqueda y, ahora, procederán con la etapa de evacuación de los cadáveres, que deberán ser trasladados vía aérea siempre y cuando las condiciones climáticas lo permita.

“Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, afirmó Ruiz.

La Corporación Nacional Forestal, por su parte, decretó el cierre de algunos sectores del parque para “resguardar la seguridad de los visitantes”, que permanecerán cerradas hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Con una superficie de unas 227 mil 298 hectáreas, Torres del Paine es uno de los destinos naturales más icónicos para el turismo de aventura, conocido por sus paisajes que incluyen montañas, glaciares, lagos de color turquesa y extensas estepas patagónicas.

Sin embargo, las complejas y volátiles condiciones climáticas suponen un desafío incluso en los meses de verano, cuando la región puede sufrir súbitos cambios atmosféricos. El lunes se registraron nevadas intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 193 kilómetros por hora en el lugar donde el grupo se extravió.

Andres Ignacio, un chileno que se encuentra en el parque y logró regresar a uno de los refugios con su grupo, relató a The Associated Press que las condiciones meteorológicas empezaron a cambiar el domingo en la noche y recrudecieron el lunes.

“Salimos con ráfagas de 100 kilómetros por hora continuas y con granizo en la cara y cuánto más subíamos más aumentaba el viento y el frío”, explicó. “Daba temor pensar que uno se podía congelar porque realmente hacía mucho frío”, agregó.

Tras la tragedia, el presidente chileno, Gabriel Boric, lamentó el fatal desenlace y envió sus “más sentidas condolencias” a las familias de los fallecidos. “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, expresó a través de X.