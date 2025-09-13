Trump exige a la OTAN veto al petróleo ruso y subir aranceles a China para acabar con la guerra en Ucrania

Trump sostuvo que una prohibición de la OTAN sobre el petróleo ruso terminarían con la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y aplicaran aranceles a China del 50 al 100 por ciento por comprar petróleo a Moscú.

Trump publicó en su red social que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra “ha sido mucho menos del 100 por ciento” y que la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza militar es “impactante”. Como si hablara con los miembros de la OTAN, dijo: “Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia”.

Desde 2023, Turquía, miembro de la alianza, es el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza, de 32 Estados, involucrados en la compra de petróleo ruso incluyen a Hungría y Eslovaquia.

No está claro si Trump querría confrontar directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan o al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Esto deja incierto si las amenazas podrían realmente llevar a nuevos aranceles o a una prohibición de las compras de petróleo ruso.

Tensión en la OTAN tras incursión de drones rusos en Polonia

La publicación de Trump llega después del reciente vuelo de múltiples drones rusos hacia Polonia, un movimiento escalatorio por parte de Moscú al ingresar al espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Polonia derribó los drones, sin embargo, Trump minimizó la gravedad del incidente y los motivos de Rusia al decir que “podría haber sido un error”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el sábado que la incursión de drones fue “inaceptable y desafortunada y peligrosa” al juzgar que la respuesta de la OTAN hasta ahora ha sido apropiada. Aún así, Rubio dijo que no estaba claro si los drones fueron enviados intencionalmente a Polonia.

“La pregunta es si los drones fueron dirigidos específicamente a entrar en Polonia”, señaló Rubio. “Si ese es el caso, que la evidencia nos lleve allí, entonces obviamente sería un movimiento altamente escalatorio”.

Aunque Trump, como candidato, prometió terminar la guerra rápidamente, aún no ha tocado los puntos de presión necesarios para poner fin a la violencia y en ocasiones ha sido visto como reacio a confrontar al presidente ruso Vladímir Putin. Actualmente, el Congreso está tratando de que el presidente de Estados Unidos respalde un proyecto de ley que endurece las sanciones, después de que Trump el mes pasado recibiera a Putin en Alaska para conversaciones que no lograron avances hacia la paz.

En agosto, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska donde discutieron un posible acuerdo de paz con Ucrania.

Estados Unidos y aliados endurecen postura frente a Rusia

Estados Unidos y sus aliados buscan mostrar un grado más firme de resolución contra Rusia. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, dijo que su nación “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN” y que los drones que ingresaron a Polonia “intencionalmente o no muestran un inmenso desprecio por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto”.

El Reino Unido también tomó medidas el viernes para penalizar el comercio de petróleo ruso, incluyendo una prohibición de 70 embarcaciones supuestamente utilizadas en su transporte. También sancionó a 30 individuos y empresas, incluidas empresas con sede en China y Turquía, que han suministrado a Rusia componentes electrónicos, químicos, explosivos y otros componentes de armas.

En su publicación, Trump dijo que una prohibición de la OTAN sobre el petróleo ruso más aranceles a China “también sería de gran ayuda para TERMINAR esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”.