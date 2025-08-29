¿Tregua en el Palacio de Buckingham? Príncipe Harry se reencontrará con el rey Carlos III tras tensiones

El príncipe Harry y el rey Carlos III podrían reecontrarse en Londres luego de una ceremonia de entrega de premios de una organización benéfica. (Crédito: Shutterstock)

El príncipe Harry, duque de Sussex, se reencontrará con su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, dentro de dos semanas, cuando asista a Londres para la ceremonia de entrega de premios de una organización benéfica de la que es patrocinador, según adelantó este viernes la prensa británica.

La información, publicada en exclusiva por el tabloide Daily Mirror y replicada por la cadena pública británica BBC, sostiene que Harry llegará a Londres el 8 de septiembre, fecha que coincide con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y asistirá a una gala de la organización benéfica WellChild.

En la ceremonia, pronunciará un discurso, se reunirá con niños gravemente enfermos y con sus familias, y entregará un premio a “un niño inspirador” de entre cuatro y seis años de edad.

Durante esta visita, la prensa británica, que cita fuentes cercanas tanto al monarca como a Harry, indica que se puede producir “una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo” más que “un gran gesto o una reunión concertada”, algo que el príncipe de Gales, Guillermo, heredero al trono y hermano del duque de Sussex, rechazó.

El mes pasado, asesores del rey Carlos III y de su hijo menor, el príncipe Harry, sostuvieron una reunión en Londres como primer paso hacia una posible reconciliación tras años de tensiones, según informó el Mail on Sunday.

El dominical publicó fotografías en las que aparece Meredith Maines, directora de comunicaciones del duque de Sussex, quien viajó a Londres desde Los Ángeles, junto a Liam Maguire, responsable del equipo de relaciones públicas de los duques en el Reino Unido, y Tobyn Andreae, secretario de comunicaciones del rey, en el club Royal Over-Seas League, en el centro de la capital británica.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, decidieron apartarse de la Casa Real en enero de 2020. Después, las tensiones con la familia real se profundizaron cuando ofrecieron una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que afirmaron que un miembro de la realeza expresó preocupación por el color de piel de su hijo Archie antes de su nacimiento, debido a que la madre es mestiza.

La ruptura escaló y se hizo evidente en 2023, cuando el príncipe Harry y su esposa Meghan recibieron una solicitud para desalojar su casa en Gran Bretaña, en medio de los preparativos para la coronación del padre del príncipe, el rey Carlos III.