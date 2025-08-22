Papá de Miguel Uribe, precandidato asesinado en Colombia, sustituirá a su hijo en la campaña presidencial

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido precandidato Miguel Uribe Turbay, pide ocupar el lugar de su hijo en la contienda.

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, informó este viernes esa fuerza política, la principal de la oposición al presidente Gustavo Petro.

Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita “ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial” para las elecciones de 2026 en Colombia.

De esta forma, Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90, se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, que aspiran a obtener la nominación del partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales del año próximo.

El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años y quinto integrante de esa lista, falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

En el funeral de su hijo, Uribe Londoño dio unas palabras en las que señaló que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”, condenó la violencia y llamó a “frenar esta locura en 2026”, año en que se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en el país.

“El Partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional” y el elegido participará el 8 de marzo próximo en una consulta con otras fuerza de derecha “para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”, agregó el comunicado.