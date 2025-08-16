Huracán ‘Erin’ categoría 5: Cancelan vuelos en Puerto Rico y otras islas de Caribe por lluvias

‘Erin’ se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un 'catastrófico' huracán categoría 5. (Foto: AP)

Una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe fueron cancelados este sábado debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el paso cercano del huracán ‘Erin’, de categoría 5.

Aerostar, la empresa que opera el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico, informó en sus redes sociales que los vuelos tenían como destino las islas de Santa Cruz, Tortola, San Tomás y Vieques.

Los vuelos cancelados son operados por las aerolíneas CapeAir, Intercaribbean y Jet Blue.

“Aerostar le recomienda a los pasajeros de estos y todos los vuelos en el día de hoy y mañana que se mantengan en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas”, escribió la compañía en sus redes sociales.

¿Cuál es la trayectoria del huracán ‘Erin’?

‘Erin’ se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un “catastrófico” huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 257 kilómetros por hora, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Según la trayectoria de ‘Erin’ pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

La trayectoria del huracán 'Erin'. (Foto: NOAA) (Centro Nacional de Huracanes/EFE)

Según el último boletín del NHC, de este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé y Turcas y Caicos.

Puerto Rico se alista ante huracán ‘Erin’

En Puerto Rico, las autoridades cerraron este sábado numerosas playas y seis puertos, e inspeccionaron las estaciones de control de inundaciones, entre otras medidas, ante las intensas lluvias y oleaje previstos.

Se espera un oleaje de entre 2,4 y 3,6 metros y unos acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, que podrían localmente llegar a 150 milímetros.

Esto puede provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan mantiene en vigor una vigilancia de inundaciones hasta el lunes.