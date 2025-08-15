‘Erin’ se convierte en el primer huracán del Atlántico: ¿Dónde impactará? Esta es su trayectoria

Erin alcanzó la fuerza de huracán y se prevé que gane intensidad mientras avanza por una zona cálida del océano Atlántico durante este fin de semana.

Los vientos máximos de la tormenta llegaron a 121 kilómetros por hora el viernes por la mañana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Erin es el primer huracán del Atlántico de la temporada, que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

Se prevé que la tormenta de categoría 1 encuentre aguas inusualmente cálidas este fin de semana en su camino hacia el Caribe, lo que podría impulsarla hasta convertirse en un huracán de gran intensidad, con vientos de al menos 177 kilómetros por hora.

Es posible que se registren fuertes lluvias a finales del fin de semana en el sur y el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según el NHC. Más allá de eso, la trayectoria de Erin y su posible impacto en la costa este de Estados Unidos siguen siendo inciertos.

Huracán Erin se fortalecerá rápido

De acuerdo con el NHC, Erin mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste que continuará durante el fin de semana, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Aviones cazahuracanes de la NOAA y la Fuerza Aérea reportaron que el ciclón ya alcanza vientos huracanados de hasta 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y que podría intensificarse rápidamente en los próximos dos a tres días, convirtiéndose en un huracán mayor durante el fin de semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros (25 millas) del centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 185 kilómetros (115 millas), principalmente hacia el norte.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Com información de Bloomberg y EFE