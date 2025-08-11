Así se despidió la esposa del precandidato asesinado en Colombia: ‘Pido a Dios aprender a vivir sin ti’

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, se despidió del exprecandidato a la Presidencia de Colombia.

El senador Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos de la derecha en Colombia para las elecciones presidenciales de 2026, murió este lunes 11 de agosto en Bogotá, dos meses y cuatro días después haber sido gravemente herido en un atentado cuando arrancaba su campaña.

Uribe Turbay fue asesinado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Durante un mitin político, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Tras este evento, fue ingresado a la Fundación Santa Fe, donde estuvo en estado crítico durante casi dos meses. A pesar de los esfuerzos médicos, su salud se agravó, y finalmente falleció este 11 de agosto.

Ante esto, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, compartió un mensaje de despedida hacia el padre de sus hijos. En la publicación expresó:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti.

“Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, finalizó.

La relación entre María Claudia Tarazona y Miguel Uribe comenzó en 2011, cuando ella se unió a su equipo de campaña para el Concejo de Bogotá.

“Nosotros nos conocimos cuando yo estaba en campaña del consejo, nos unió la vocación de servicio. Una amiga en común nos presentó. Nos conocimos y ella no hacía política, no tenía ningún vínculo. La invité a que hiciera parte de la campaña, me acompañó y fue fundamental en ese proceso”, relató en un video antes de su atentado.

Incluso, Uribe destacó que le ayudaba a liderar todo el tema de voluntarios, a gerenciar la campaña y se convirtieron en muy buenos amigos. “Ya después de que llegué al Concejo, nos dejamos de ver un rato y bueno, finalmente un tiempo después empezamos a salir”.

A pesar de la diferencia de edad de 10 años, su amistad se transformó en amor, y juntos formaron una familia.

¿Quién es Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial asesinado en Colombia?

En Colombia, Uribe Turbay estaba casado con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo, Alejandro, de corta edad, además de ayudarle a criar a su esposa a tres hijas adolescentes de su primer matrimonio.

Durante el tiempo en que estuvo ingresado en el Fundación Santa Fe, Tarazona informaba casi a diario del estado de salud de su esposo, al tiempo que pedía oraciones por su recuperación y publicaba vídeos con las distintas facetas del senador.

Fue así como la mayoría de los colombianos se enteraron de que más allá del político, Miguel Uribe Turbay era un aficionado al ajedrez, “llegando a entrenar intensamente con el sueño de ser campeón mundial”, según su página en internet, así como un intérprete de piano, guitarra y acordeón, incluso con presentaciones para sus más cercanos.

También era un atleta aficionado a las carreras de media distancia, razón por la cual el pasado 6 de julio, en vísperas del primer mes del atentado, se realizó en varias ciudades del país la “Carrera por la vida” como muestra de apoyo.

El asesinato de Miguel Uribe ha revivido entre los colombianos el fantasma de la violencia política que marcó las elecciones de 1990, en las que fueron asesinados tres candidatos presidenciales: el liberal Luis Carlos Galán, el izquierdista Bernardo Jaramillo Ossa y el exguerrillero Carlos Pizarro León-Gómez, que había dejado las armas para entrar en la política.

Con información de EFE.