Cazador salió cazado: Búfalo mata al empresario millonario Asher Watkins, que veía a animales como trofeos

Un búfalo capre mató a un empresario y líder de una familia de cazadores.

Asher Watkins, un millonario vendedor de ranchos en Texas y aficionado de la caza de animales, murió tras ser embestido por un búfalo cafre en una expedición realizada en Sudáfrica.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de agosto, cuando el hombre de 52 años estaba en un safari en la localidad de Limpopo. La expedición era de le empresa Coenraad Vermaak (CV) Safaris, misma que lamentó la muerte del empresario, a quien consideraban su amigo.

Según la información de The Guardian, el búfalo de 1.3 toneladas atacó al hombre sin provocación alguna, en lo que llamaron “un ataque repentino y no provocado”, es decir, que no habían herido al animal antes de que este respondiera.

El portal inglés Metro dijo que el hombre murió casi al instante tras el choque con el búfalo. Además, Watkins estaba acompañado por un cazador profesional y por otra persona dedicada al rastreo de animales, esto mientras sus familiares y amigos lo esperaban con el resto de la expedición.

Decía que la caza era fundamental en la vida: Esto sabemos de Asher Watkins

Asher Watkins tenía sus redes sociales repletas de animales cazados en distintas partes del mundo, mismos a los que veía como trofeos.

Felinos, venados y aves fueron asesinados por este hombre, quien decía que la caza de animales era “una parte vital en la preservación de la vida silvestre”.

Se tiene información de que el empresario era propietario de Watkins Ranch Group, una compañía que vende terrenos de 1 a 30 millones de dólares principalmente en Estados Unidos.

El hombre había visitado distintos países de todo el mundo con la finalidad de practicar la caza de animales, y esta ocasión varios de sus familiares estaban con él, incluida su esposa y su hija, quienes dijeron estar en shock con la noticia de su muerte.

El búfalo cafre: esto sabemos del animal más peligroso de su tipo

El búfalo que mató al cazador Asher Watkins es uno de los más peligrosos de cazar en el mundo, e incluso la empresa organizadora CV Safaris explica en su página web que “ninguna especie del planeta tiene una reputación más temible que el búfalo cafre”.

Se le considera como el animal más difícil de cazar en África, además de que es un búfalo responsable de numerosas muertes y lesiones cada año.

Son animales que atacan sin provocación, y que incluso con heridas de bala suelen ser más peligrosos, e incluso se recomienda tomar más precauciones por los fuertes ataques que cometen.