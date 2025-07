Migración, principal angustia de los españoles, empieza a generar violencia

La pequeña ciudad murciana de Torre Pacheco (40 mil habitantes, 30% por ciento de origen marroquí) se convirtió el pasado fin de semana en un laboratorio real de odio fabricado en serie.

Con la complicidad de redes sociales, canales ultras y medios digitales, la desinformación orquestada tejió un clima violento que trascendió los límites virtuales para incendiar las calles.

Luego de un fin de semana con disturbios, que acapararon la atención de los españoles, la Guardia Civil redobló esfuerzos para contener a grupos extremistas españoles, italianos y rumanos que llegaron por cientos a Torre Pacheco para vengar la golpiza que recibió un ciudadano de nombre Domingo, a manos de tres jóvenes marroquíes, que ya fueron detenidos.

También centenares de magrebíes esperaban a los ultras con palos, bombas molotov y armas blancas para hacerles frente, y fueron persuadidos por los presidentes de las tres mezquitas de la ciudad para no responder de manera violenta a los llegados de otras regiones. Estos últimos fueron conminados por la Guardia Civil a retirarse.

Bajo el lema “Sólo el pueblo salva al pueblo”, canales prorrusos como España Denuncia y medios de ultraderecha convocaron a movilizarse a Torre Pacheco. Con comunicados falsos del municipio se promovió una “cacería de migrantes” y se instaba a la violencia contra los marroquíes.

Durante el fin de semana se vivió una oleada de disturbios en la ciudad murciana, alimentada por una campaña sistemática de desinformación y odio, coordinada desde redes sociales y medios digitales.

Telegram, X, TikTok y canales ultras fueron el motor de las fake news, con imágenes manipuladas y mensajes racistas. Según Pandemia Digital, El Confidencial y The Objective, agitadores ultras y grupos prorrusos dirigieron la ofensiva informativa.

The Objective documentó ayer cómo el canal de Telegram Deport Them Now UE – Spain, con más de 16 mil mensajes, fijó un llamado explícito: “¡Todos a Torre Pacheco!”, acompañado de un “comunicado oficial” que convocaba a la violencia del 15 al 17 de julio contra “los magrebíes delincuentes”. “El pueblo español demostrará su fuerza”, proclamaban.

Ese mismo canal coordinó viajes de radicales desde distintos puntos de España. Los mensajes recogidos por The Objective son un catálogo de odio: “¿Alguien de Madrid va?”, “Más mezquitas van a arder”, “Muerte a los moros”, “Hay que ir a por esos”, “Ahora no pueden cenar kebab”. Así se fraguó una cacería al amparo del anonimato digital.

Todo comenzó con el video de una agresión en Almería, donde ultraderechistas atacaron a un sintecho. Sin tener relación alguna con el hecho aislado que ocurrió en Torre Pacheco, fue presentado como si mostrara la paliza a Domingo.

Lo difundieron sitios prorrusos y de ultraderecha como Estado de Alarma, Revuelta y cuentas como @Shelkillers y @HispanoLibre, Mediterráneo Digital, Caso Aislado, Alerta Digital. Incluso, Telemadrid difundió la información falsa sin verificar.

Los mismos medios y plataformas viralizaron una golpiza de “migrantes” contra un ciudadano cerca de Torre Pacheco, no obstante, correspondía a una agresión ocurrida en Guadalajara, México, en noviembre de 2021.

También llegaron las imágenes de un hombre herido en un poblado de nombre El Algar, presentadas como otra supuesta agresión de migrantes. La Guardia Civil confirmó al medio Pandemia Digital que se trataba de una caída fortuita.

Sin embargo, canales como HerQles, Deport Them Now, Mundo Patriota y usuarios de TikTok y X las viralizaron. El Municipal y La Tribuna del País Vasco también reprodujeron las imágenes sin contrastar fuentes.

Siguió la difusión de fotos falsas de supuestos agresores, como la del futbolista Abderraman Meddiche. El activista ultra Alvise Pérez lideró la campaña junto a @caliuCAT, apoyados por Deport Them Now, Hogar Social y grupos de Discord.

La víctima desmintió públicamente esas acusaciones, pero la maquinaria de odio siguió operando.

Los disturbios alcanzaron su clímax cuando se difundieron videos de altercados en Torrevieja, grabados en 2023, como si fueran de Torre Pacheco. Páginas de Alvise Pérez, @policiasdeverdad y Españoles por España los usaron para alentar el discurso del “Estado fallido”.

Con algunos hechos ciertos combinados con mentiras e imágenes manipuladas de forma intencional, el ambiente antiinmigrante se espesa en casi toda España.

De acuerdo con una encuesta nacional publicada ayer, la inmigración ilegal es, de lejos, la principal preocupación de los españoles, por encima de la escasez de vivienda, el desempleo y la inflación: 70 por ciento está por la deportación de los indocumentados.

El Mundo publicó la encuesta que encargó a Sigma sobre el tema, que despunta como un problema capaz de derivar en violencia de alcances dramáticos, producto de hechos reales acompañado de información falsa difundida y amplificada por los algoritmos de las plataformas digitales.

Centros de investigación que han encargado mediciones sobre los problemas que angustian a los españoles ofrecen la misma conclusión: por encima de todo, la inmigración ilegal.