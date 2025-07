‘Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto’: El mensaje que Trump niega haber escrito a Epstein

La controversia sobre el manejo de los documentos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein alcanzó este jueves una nueva dimensión, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal revelara la existencia de una supuesta carta escrita por el presidente Donald Trump al magnate financiero.

Mientras continúan las presiones al gobierno de Trump para que cumpla con su promesa de dar más detalles sobre el caso de tráfico sexual que involucra a Epstein, quien además era amigo del republicano, este nuevo vuelve a poner contra las cuerdas al presidente de Estados Unidos.

¿Qué dice la supuesta carta que Trump envió a Epstein?

El reporte de The Wall Street Journal (WSJ) detalla el contenido de una carta con comentarios sexualmente sugestivos que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum para el cumpleaños número 50 de Epstein en 2003.

Según el WSJ, la carta supuestamente fue recopilada por la socialité británica Ghislaine Maxwell -que cumple una pena de 20 años en prisión por ser cómplice del magnate- como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el multimillonario fuera arrestado por primera vez en 2006.

La misiva incluye un texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con el mensaje: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, según el periódico.

No obstante, si bien el diario estadounidense describió el contenido de la carta, no publicó una foto que la mostrara en su totalidad.

Lo anterior salió a la luz después de varios días en los que Trump calificó de “débiles” a sus propios partidarios que buscan más documentos sobre la investigación de Epstein, y quienes han avivado las afirmaciones de un encubrimiento en el caso para proteger a los influyentes amigos de Epstein, quien se quitó la vida en una celda en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico de menores.

Trump advierte que demandará a The Wall Street Journal

Donald Trump pronto respondió al diario y negó rotundamente la existencia de dicha carta, además de calificar la historia de “falsa, maliciosa y difamatoria”. Hoy afirmó que demandará The Wall Street Journal, News Corp y a su propietario, Rupert Murdoch, por “escribir mentiras”.

“Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no dibujo imágenes”, aseguró el mandatario. “La prensa tiene que aprender a ser veraz y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen”, escribió el líder republicano en su red Truth Social.

Trump continúa protegiendo a la fiscal general, Pam Bondi, de enfrentar cuestionamientos sobre el caso, después de que se retractara de las afirmaciones de la existencia de una “lista de clientes” de Epstein. Bondi incluso ha llegado a afirmar —sin presentar evidencia— que los archivos fueron manipulados por los demócratas.

El escándalo de Jeffrey Epstein resurgió después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran en una investigación que el magnate no tenía una “lista de clientes” famosos a los que chantajeaba.

Pero esta conclusión no dejó satisfechos a los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA), quienes recordaron a Trump y sus funcionarios lo prometido en campaña: revelar “la verdad” sobre el caso Epstein.

Con información de AP y EFE.