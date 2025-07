¿Trump consigue la paz? Acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás llegaría esta semana

El presidente Donald Trump dijo que los negociadores están “muy cerca” de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, lo que aumenta el optimismo por un acuerdo largamente esquivo mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu visita los Estados Unidos.

“Queremos un alto el fuego”, declaró Trump a la prensa este miércoles. “Queremos la paz. Queremos recuperar a los rehenes. Y creo que estamos cerca de lograrlo”.

Trump respondió a una pregunta sobre un informe de Axios que decía que funcionarios estadounidenses, israelíes y qataríes tuvieron una reunión secreta en la Casa Blanca el martes para tratar de resolver los desacuerdos persistentes en torno a un posible acuerdo.

“No sé si es secreto o no, pero no me importa”, dijo Trump. “El secreto está bien si nos lleva adonde queremos estar”.

EU busca acuerdo a finales de esta semana ¿Cuánto duraría?

Trump lleva dos reuniones con Netanyahu durante la visita del líder israelí a Washington. El enviado estadounidense, Steve Witkoff, declaró que Estados Unidos desea un acuerdo para finales de esta semana que imponga un alto el fuego de 60 días y conduzca a la liberación de 10 rehenes vivos y nueve muertos, capturados cuando Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Un acuerdo no es seguro. Las conversaciones previas sobre un alto el fuego cobraron impulso, pero fracasaron en el último minuto. Los ceses del fuego previos de 2023 y de principios de este año tampoco lograron una paz duradera.

“El presidente Trump quiere un acuerdo, pero no a cualquier precio”, declaró Netanyahu a la prensa el miércoles. “Quiero un acuerdo, pero no a cualquier precio”.

El ataque de Hamás contra Israel causó la muerte de mil 200 personas y el secuestro de unas 250. De ellas, unos 50 rehenes siguen en Gaza, y aproximadamente 20 siguen con vida según Israel. Netanyahu aceptó la propuesta de Trump.

Hamás afirmó la semana pasada que respondió positivamente al acuerdo propuesto y que estaba listo para iniciar las negociaciones.

Más temprano el miércoles, Netanyahu visitó el Pentágono para reunirse con altos funcionarios de defensa de Estados Unidos luego de la campaña militar de Israel contra Irán y el bombardeo estadounidense de tres sitios nucleares iraníes.

Tras un cordón de honor militar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió la operación y promocionó a Israel como un “amigo y aliado modelo” para Estados Unidos. Netanyahu afirmó que las operaciones militares de los aliados contra objetivos iraníes habían tenido eco en la región y tendrían “consecuencias históricas para la paz”.

Tanto Hegseth como Netanyahu reconocieron el liderazgo del general del ejército Erik Kurilla, jefe saliente del Comando Central de Estados Unidos Hegseth destacó la labor de los pilotos estadounidenses que participaron en los ataques, así como de los soldados estadounidenses que operaron las defensas aéreas para proteger a Israel.

“El rugido de dos leones se escuchó en todo el mundo”, dijo Netanyahu.