Netanyahu nomina a Donald Trump para el Nobel de la Paz: ‘Se lo merece, debería recibirlo’

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.

Netanyahu entregó el lunes a Trump la carta de nominación durante una cena en la Casa Blanca, en la que ambos discutieron la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza.

El primer ministro elogió los esfuerzos de Trump por promover la paz “en muchos países, pero especialmente en Oriente Medio”. “Es bien merecido y debería recibirlo”, afirmó Netanyahu en referencia al Nobel.

El anuncio sorprendió a Trump, quien agradeció el gesto diciendo: “Viniendo de ti, es muy significativo”.

¿Otro gobierno nominó a Donald Trump para el Nobel de la Paz?

La candidatura de Trump para el Nobel de la Paz 2025 ya había sido presentada en dos ocasiones anteriores: primero por el Gobierno pakistaní, el 21 de junio, en reconocimiento a la tregua que impulsó entre India y Pakistán, y posteriormente por el congresista estadounidense Buddy Carter, quien envió una carta de nominación a Oslo el pasado martes 24.

Según los estatutos del Nobel, entre los habilitados a presentar a candidatos están los miembros de las asambleas nacionales y los gobiernos de estados soberanos, lo que se cumple en ambos casos.

Trump, que prometió poner fin a la guerra de Ucrania, expresó en varias ocasiones su deseo de obtener el Nobel de la Paz, asegurando que lo merece tanto o más que Barack Obama, quien lo recibió en 2009.

“Si yo me llamase Obama, me entregarían el Premio Nobel en diez segundos”, dijo Trump el pasado octubre en un discurso en Detroit, y en febrero, al lado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, abundó en su queja: “Nunca me darán el premio Nobel. Es una pena. Lo merezco, pero nunca me lo darán a mí”.

El republicano puso como ejemplo la mediación de su Gobierno en los conflictos entre Israel e Irán; la India y Pakistán; la República Democrática del Congo y Ruanda; y entre Egipto y Etiopía.

¿Trump podría tener el Nobel de la paz?

“Se hace difícil imaginar que le den el Nobel -dijo Michael Hanna a EFE, del ‘think tank’ Crisis Group-, por tratarse de alguien que no se siente sujeto a obligaciones internacionales; es más, que pone un particular interés en alterar el orden internacional”, pero admite que en la historia de los premios Nobel de la Paz hubo unos cuantos casos “pintorescos”.

Dicho esto, Hanna reconoce que Trump, por su propio carácter, fue decisivo en el último conflicto entre Israel e Irán porque “por la relación que tiene con Israel, tiene la capacidad de modular su toma de decisiones, algo que Joe Biden no tenía”.