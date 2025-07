Hutíes de Yemen atacan barco comercial en el Mar Rojo: ‘Buque sufrió daños importantes’, dice Reino Unido

Los militantes hutíes de Yemen continuaron atacando un barco comercial en el Mar Rojo, horas después de iniciar un asalto al buque que dejó a la tripulación desaparecida, la última señal de que el grupo está aumentando una vez más su amenaza a la flota mercante.

“El buque ha sufrido daños importantes y ha perdido toda propulsión”, declaró el martes la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, enlace entre la Armada británica y la navegación comercial. “El buque está rodeado de pequeñas embarcaciones y sufre ataques continuos”.

Si bien ya se había disuadido enérgicamente a los barcos de utilizar el Mar Rojo, el último ataque —ocurrido apenas unas semanas después del enfrentamiento militar de Israel con Irán, pero con la invasión israelí en Gaza aún en curso— aumentará la ansiedad de las tripulaciones a las que se les pide que naveguen por el Mar Rojo. Es una zona inevitable cuando se utiliza el Canal de Suez de Egipto para conectar Asia con Europa.

La actualización del martes indicó que los ataques continuaban alrededor de las 8:00 a. m., hora de Londres, unas 14 horas después de que la UKMTO informara por primera vez de un incidente iniciado con granadas propulsadas por cohetes y la aproximación de varias embarcaciones. No se reveló el nombre del buque. Dos personas a bordo del Eternity C resultaron heridas y otras dos desaparecieron, según declaró el lunes el oficial de guardia de Cosmoship, propietario del portaaviones. Los representantes de Cosmoship no pudieron hacer comentarios de inmediato al ser contactados el martes.

“Estos incidentes ponen de relieve el desprecio de los hutíes por la vida humana, ya que siguen explotando a los marineros como peones en sus conflictos estratégicos”, dijo Jakob Larsen, director de seguridad de BIMCO, el grupo comercial de membresía directa más grande del mundo para la industria naviera.

El Eternity C transportaba cereales a Somalia para el Programa Mundial de Alimentos y fue atacado después de completar el viaje.

El último incidente ocurrió a unas 51 millas náuticas al oeste de Hodeida, Yemen, y se produjo poco después de que los hutíes se atribuyeran la responsabilidad de un ataque anterior contra un buque en la misma zona. El domingo, dispararon drones y misiles contra el Magic Seas, un buque Ultramax propiedad de la empresa griega Stem Shipping, según declaró el portavoz de los hutíes, Yahya Saree, en un comunicado televisado.

Ese buque fue atacado porque había hecho escala en puertos israelíes anteriormente, afirmó Saree. El director ejecutivo de Stem Shipping, Michael Bodouroglou, indicó que la última escala del buque en Israel fue hace mucho tiempo.

“La realidad es que este barco hizo escala en Israel hace un par de años, pero también lo hicieron muchos otros”, dijo en una entrevista.

Hutíes protestan por la guerra de Israel en Gaza

Los hutíes comenzaron a atacar buques comerciales a finales de 2023, alegando que era su respuesta a la guerra de Israel en Gaza. Su acción provocó que la flota mercante evitara ampliamente la zona —y, por extensión, el Canal de Suez—.

Stem Shipping suspendió la navegación por la ruta después de que los hutíes atacaran el Sounion, un petrolero griego, en agosto del año pasado, afirmó Bodouroglou. Solo reanudaron sus operaciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se había negociado una tregua con los hutíes para los barcos estadounidenses en mayo, añadió.

El regreso de los ataques, especialmente dada su gravedad, podría una vez más disuadir a más propietarios y tripulaciones de atravesar la región y aumentar las tarifas de flete y los costos de seguro para los transportistas.

“He oído personalmente de casos de barcos a los que se les ha negado cobertura”, dijo Corey Ranslem, director ejecutivo de la empresa de inteligencia marítima Dryad Global.

Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que el barco Safeen Prism, operado por AD Ports Group, respondió a una llamada de socorro de Magic Seas y rescató a las 22 personas a bordo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques aéreos contra los puertos de Al Hudaydah, Ras Issa y Al-Salif en el Mar Rojo y una planta de energía en Al Hudaydah el domingo, según una publicación en su cuenta X, luego del ataque a Magic Seas.

Israel también atacó al Galaxy Leader, un barco capturado por los hutíes en noviembre de 2023, afirmando que lo usaban para “rastrear buques internacionales para operaciones terroristas”.

Larsen de BIMCO dijo que los ataques podrían aumentar las tarifas de seguro de los barcos, aunque es menos probable que afecten los patrones de envío.