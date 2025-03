Ataques de EU a Yemen: Todo lo que sabemos de la filtración de los planes de Trump contra los hutíes

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su confianza en Michael Waltz después de que el asesor de seguridad nacional incluyera a un periodista en un grupo de texto sobre los planes de ataques militares en Yemen, mientras que los dos principales funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron que no se había compartido información clasificada.

“Michael Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre”, dijo Trump el martes en una entrevista con NBC News.

Trump dijo que la inclusión de Jeffrey Goldberg, el editor principal de The Atlantic, en un chat grupal no tuvo “ningún impacto en absoluto” en la planificación de la operación y calificó el percance como “el único fallo en dos meses, y resultó no ser grave”.

Los comentarios del presidente se enmarcan en un esfuerzo más amplio de la administración por minimizar la impactante filtración, que desató una polémica en Washington sobre el manejo de información confidencial por parte del equipo de Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que «no se discutió ningún ‘plan de guerra’» ni que «no se envió material clasificado a la conversación».

En Sana'a, Yemen, estudiantes y profesores protestan contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza. (EFE)

En marzo, Trump amenazó a los hutíes de Yemen al afirmar que serán “completamente aniquilados”, mientras varios ataques aéreos estadounidenses han impactado la zona bajo control de los rebeldes.

Los rebeldes hutíes de Yemen han atacado a más de 100 buques con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones y matando a cuatro marineros, desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025. Estos ataques forman parte de una estrategia de los hutíes para protestar contra la guerra israelí en la Franja de Gaza, donde Israel ha asesinado a más de 50 mil personas palestinas.

¿Qué sabemos del plan de EU para atacar Yemen?

El director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aseguró este lunes 24 de marzo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió planes “minuto a minuto” del ataque en Yemen. El funcionario estadounidense negó haber expuesto planes de guerra en el grupo de Signal en el que estaba el periodista.

“No voy a revelar las cosas que vi o leí, pero las puedo describir, como el tiempo específico de un futuro ataque, objetivos específicos, incluido objetivos humanos a matar, armamento, informes meteorológicos (...) junto con secuencias de eventos que iban a pasar. Él (Hegseth) puede decir que no era un plan de guerra, pero era una narración minuto a minuto sobre lo que estaba a punto de pasar”, aseguró Goldberg.

El grupo de la aplicación de mensajería privada Signal incluía al secretario de Estado, Marco Rubio; al Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, o al director de la CIA, John Ratcliffe, así como a otros tantos altos funcionarios de la Casa Blanca y responsables de seguridad nacional.

El equipo de Trump compartió los planes en la aplicación de mensajería cifrada Signal, conocida por su estricta seguridad, pero que no ha sido autorizada por el gobierno estadounidense como plataforma para difundir información clasificada.

Entre los mensajes del grupo creado en la aplicación de mensajería Signal para la coordinación e intercambio de información confidencial sobre la operación en Yemen se leen textos en los que Vance muestra su “odio” por “volver a rescatar a Europa”, algo en lo que coincide el jefe del Pentágono.

“Comparto plenamente su aversión a la carga gratuita europea. Es PATÉTICO”, expresa Hegseth, quien sin embargo defiende la posición de atacar.

Los mensajes, corroborados por la publicación de capturas de pantalla, muestran las dudas de Vance sobre el ataque –en un momento dice explícitamente que es un “error”–, en parte por beneficiar a los países europeos en la protección y seguridad de rutas marítimas de los ataques de los hutíes en el mar Rojo.

“No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo incoherente que es esto con su mensaje sobre Europa en este momento”, llega a escribir el usuario identificado como el vicepresidente.

En paralelo, el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, escribe que a petición del presidente, Donald Trump, los departamentos de Defensa y de Estado están trabajando para “determinar cómo recopilar los costes asociados (al ataque a Yemen) e imponérselos a los europeos” como repago.

Imágenes de un ataque en Sana'a, Yemen, el 15 de marzo de 2025. (YAHYA ARHAB/EFE)

En ese sentido, un usuario bajo las siglas ‘SM’, que The Atlantic identifica como el subjefe de gabinete, Stephen Miller, apunta, tras dar “luz verde” al ataque, que Estados Unidos debe “dejar claro pronto a Egipto y a Europa lo que esperamos a cambio”, y “averiguar cómo hacer cumplir ese requisito”.

“Si Europa no nos remunera, ¿entonces qué? Si EU consigue restablecer la libertad de navegación a un alto coste, tiene que obtener algún beneficio económico a cambio”, sentencia Miller, a lo que el secretario de Defensa dijo estar “de acuerdo”.

¿Qué dijo el gobierno de Trump de la filtración sobre Yemen en Signal?

En una audiencia en el Senado el martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que el uso de Signal era permisible para los funcionarios de inteligencia. Él y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ambos participantes de la cadena de mensajes, defendieron su participación y reiteraron que no se compartió información clasificada.

Gabbard dijo que el Consejo de Seguridad Nacional estaba “revisando todos los aspectos de cómo sucedió esto, cómo el periodista fue agregado inadvertidamente al chat grupal y qué ocurrió en general”.

Cuando se le preguntó cómo se había agregado el editor de The Atlantic al grupo de texto, Trump sugirió a NBC que uno de los asistentes de Waltz era el responsable.

“Era un empleado de Michael al teléfono”, dijo Trump. " Un empleado tenía su número ahí“.

Los demócratas presentes en la audiencia previamente programada del Comité de Inteligencia del Senado sobre amenazas a la seguridad global, donde intervinieron Ratcliffe y Gabbard, no se mostraron convencidos y calificaron el incidente de grave violación de la seguridad nacional. Algunos prometieron obtener el texto completo de la conversación.

Con información de EFE.