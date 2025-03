Estos fueron los ‘planes de guerra’ en Yemen de Trump discutidos en Signal

El presidente Donald Trump y sus principales aliados lucharon para defenderse de las críticas por la inclusión involuntaria de un periodista en un chat de Signal en el que se discutían ataques militares en Yemen, después de que textos recientemente revelados mostraran cómo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló detalles operativos específicos.

El miércoles, Trump y altos funcionarios de la administración incrementaron las críticas al editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg (a quien el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, agregó por error al chat) y sostuvieron que los tiempos específicos de los ataques planeados, los sistemas de armas estadounidenses y los objetivos contenidos en los mensajes de texto no equivalían a “planes de guerra” o información clasificada.

“No tuvo ningún impacto en el ataque, que fue muy exitoso”, dijo Trump durante una aparición en un programa de radio conservador.

Sin embargo, ese esfuerzo no estaba logrando apoyo fuera de los más fervientes partidarios del presidente. En el Capitolio, Roger Wicker, republicano de Mississippi y presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, accedió a la solicitud de los demócratas de proporcionar a los legisladores un informe acelerado del organismo de control sobre el incidente. Wicker afirmó que también solicitaría una sesión informativa segura para su comité y que creía que la información revelada en el chat era clasificada.

Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional, reconoció ante un panel de la Cámara de Representantes que se habían compartido detalles del ataque. Aseguró que no participó directamente en las partes del chat donde se proporcionó información muy sensible, pero enfrentó preguntas difíciles sobre sus afirmaciones de que no recordaba detalles del intercambio al testificar ante el Senado el día anterior.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no se mostró inmutable ante las críticas del miércoles, atacando a Goldberg como un “enemigo de Trump” y llamando a los críticos demócratas en el Congreso “histéricos”.

“No vamos a ceder ante esta indignación insincera”, dijo Leavitt en su conferencia de prensa el miércoles.

Pero la saga ha demostrado los límites del enfoque desafiante de inundar la zona de la administración Trump, en el que los funcionarios, incluido el presidente, respondieron al informe inicial de The Atlantic atacando su veracidad y desestimando las preocupaciones sobre una violación de seguridad como exageradas.

¿Qué dijo The Atlantic sobre los planes de Trump para atacar Yemen?

La revista The Atlantic publicó un artículo este miércoles diciendo que había llegado a creer que “la gente debería ver los textos para llegar a sus propias conclusiones” después de que Trump y otros funcionarios insistieran en que la divulgación no incluía material clasificado.

The Atlantic publicó una transcripción que incluía un mensaje de texto de Hegseth al grupo completo, que incluía al vicepresidente JD Vance, Waltz y otros, dando tiempos precisos para dos oleadas de ataques estadounidenses contra los hutíes de Yemen y presentando detalles de qué sistema de armas se utilizaría.

Este miércoles, Trump volvió a restar importancia a la importancia de la filtración de datos, diciendo durante su aparición en un programa de entrevistas que “no había detalles” en los textos “y que no había nada allí” que estuviera “comprometido”.

La revista publicó mensajes exactos compartidos por Hegseth en los que detalla los tiempos del ataque contra objetivos hutíes en Yemen el 15 de marzo, antes de producirse.

“El tiempo es FAVORABLE. Acabo de CONFIRMAR con CENTCOM que VAMOS con el lanzamiento de la misión”, explica Hegseth sobre el Comando Central a los 18 miembros del grupo.

En la cadena de mensajes, Hegseth dijo que el esfuerzo incluiría ataques con aviones de combate F-18 Hornet y drones de ataque MQ-9 Reaper.

“12:15 h: LANZAMIENTO de los F-18 (paquete de primer ataque)”, dice un mensaje de Hegseth.

“13:45 h: Comienza la ventana de primer ataque del F-18 ‘basada en disparadores’ (el objetivo terrorista se encuentra en su ubicación conocida, por lo que DEBERÍA LLEGAR A TIEMPO). Además, lanzamiento de drones de ataque (MQ-9)”.

En un momento a las Hegseth detalla con el tiempo “1415” “los drones están sobre el objetivo” y en mayúsculas: “este es el momento en que las primeras bombas van a caer sin duda”.

EU ha lanzado bombardeos contra la población civil de Yemen, en busca de dañar a los rebeldes hutíes.

The Atlantic informó que la Casa Blanca le había pedido que no revelara los planes. Este miércoles por la mañana, Leavitt calificó el reportaje como “engañoso”, argumentando que la revista había descrito el contenido como “planes de guerra” en su artículo original, pero “planes de ataque” en la publicación posterior.

“The Atlantic ha admitido: estos NO eran ‘planes de guerra’”, escribió Leavitt en X. “Toda esta historia fue otro bulo escrito por un detractor de Trump, conocido por su sensacionalismo”.

“Sin ubicaciones. Sin fuentes ni métodos. Sin planes de guerra. Los socios extranjeros ya habían sido notificados de la inminencia de los ataques”, publicó Waltz en X.

Los mensajes desataron una ola de acusaciones por parte de demócratas y expertos en seguridad nacional, quienes argumentaron que altos funcionarios no deberían haber usado Signal, una aplicación de mensajería pública, para conversaciones tan delicadas y de alto nivel. Este miércoles, se intensificaron los llamados a la renuncia de Hegseth y otros.

“Según las propias directrices del DNI, este tipo de información debería clasificarse como ALTO SECRETO”, escribió en X el ex portavoz del Departamento de Estado de Biden y funcionario de la CIA, Ned Price, refiriéndose al Director de Inteligencia Nacional.

Con información de EFE.