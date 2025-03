México NO es el primer lugar: ¿Qué países han recibido más vuelos con migrantes deportados por Trump?

Donald Trump no ha podido deportar a más gente que Joe Biden.

Las deportaciones masivas de Donald Trump no se han concretado en sus primeros dos meses de Gobierno, al menos no de la forma en la que prometió durante su campaña presidencial.

Datos recientes apuntan a que el ritmo de deportaciones es similar al de los últimos meses del Gobierno de su antecesor, Joe Biden, quien no utilizó vuelos militares (que son más costosos que los comerciales) para trasladar a las personas migrantes.

Los esfuerzos de Donald Trump le han traído problemas con otros países, desde los reclamos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando se negaba a recibir una aeronave estadounidense con migrantes deportados, hasta las polémicas locales por la activación de leyes de guerra en Estados Unidos, en las que algunas personas venezolanas han sido vinculadas con el Tren de Aragua.

De acuerdo con The New York Times, Trump ha violado el debido proceso de las deportaciones, pero eso no le ha bastado para que la expulsión de personas migrantes sea igual al ritmo de las detenciones que se hacen en Estados Unidos.

¿Cuál es el país con más vuelos de deportación de Estados Unidos?

Una base de datos independiente a la que tuvo acceso The New York Times indica que México, como se podría creer por la cercanía con Estados Unidos, no es el país con más vuelos de deportados, sino que es Guatemala, con hasta 60 vuelos reportados en lo que va de los primeros meses de la administración de Trump.

Estos son los países con más vuelos de migrantes deportados en lo que va de los primeros dos meses de gobierno de Donald Trump:

Guatemala: 60 vuelos, 13 de ellos militares.

Honduras: 54 vuelos, 6 de ellos militares.

México: 31 vuelos, sin operaciones militares.

El Salvador: 25 vuelos, uno de ellos militar.

Ecuador: 16 vuelos, 3 de ellos militares.

Colombia: 16 vuelos, sin operaciones militares.

El caso de El Salvador es particular, debido a que el país se ofreció a recibir a venezolanos, así como recluirlos, tema por que ha reclamado el Gobierno de Nicolás Maduro, acusando a Nayib Bukele de secuestrador.

También, los vuelos de deportación no son la única forma en la que Estados Unidos ha expulsado a migrantes, y la base de datos no cuenta a quienes han llegado a México vía terrestre.

¿Por qué Donald Trump no ha cumplido con las deportaciones masivas que prometió?

Más allá de las suspensiones de jueces, las cifras de deportaciones de Donald Trump son similares o incluso menores a las de Joe Biden por al menos dos factores.

El primero de ellos es la baja en los intentos por cruzar la frontera de migrantes desde que comenzó su Gobierno, ya que la cancelación de programas de asilo, entre otras cosas, han hecho que miles de personas elijan regresar a sus países. Se estima que en febrero 50 personas intentaron cruzar, a comparación de las 2 mil de octubre del año pasado.

Además, los funcionarios se han enfrentado a más complicaciones al momento de juntar a las personas para poder devolverlas a sus países, especialmente en el caso de Centroamérica.

En las primeras seis semanas del Gobierno de Donald Trump se deportaron a cerca de 27 mil personas, y se espera que el promedio incremente en los próximos meses.

Deportaciones de Donald Trump le traen tres nuevos aliados: El Salvador, Panamá y Costa Rica

Uno de los principales problemas que ha enfrentado Donald Trump al momento de expulsar a migrantes de Estados Unidos es que los países de origen no quieren recibir los vuelos, especialmente por falta de dignidad en el trato (como pasó con Colombia) o porque no hay relaciones diplomáticas (como pasa con Venezuela).

En ese contexto, tres países han ayudado a Donald Trump para cumplir con las deportaciones.

El primero de ellos es El Salvador, que se ha ofrecido a recibir e incluso detener a venezolanos, presuntamente relacionados con El Tren de Aragua, cártel que fue señalado como organización terrorista internacional.

Los otros dos son Panamá y Costa Rica, que recibieron vuelos con personas de Asia Central, India, Asia, Oriente Medio y África.

Con información de The New York Times.