Aranceles de Trump hace temblar a economía de EU: ¿Podría haber una desaceleración?

Gran parte de la ansiedad sobre la economía de EU se debe a encuestas sobre la actitud de los consumidores realizadas por la Universidad de Michigan y The Conference Board. (Bloomberg).

Los datos económicos de Estados Unidos están divergiendo enormemente, lo que alimenta un debate sobre si la creciente ansiedad por las políticas comerciales del presidente Donald Trump empujarán a una economía en moderación a una recesión grave.

Las encuestas de sentimiento entre hogares y empresas, conocidas como “datos blandos”, advierten de una marcada desaceleración futura a medida que Trump avanza con los aranceles y los drásticos recortes al gasto federal. Sin embargo, los “datos duros” de las estadísticas gubernamentales, como las de empleo y manufactura, sugieren que esos temores —que podrían incluir la estanflación o incluso la recesión— son exagerados.

Las señales contradictorias están generando inquietud en Washington y Wall Street sobre el futuro de la mayor economía del mundo, que, en cuestión de semanas, ha pasado de ser la economía con mejor desempeño global a la principal fuente de incertidumbre. Los funcionarios de la Reserva Federal redujeron esta semana su pronóstico de crecimiento anual a su mayor nivel desde 2022, mientras que la OCDE afirma que la política comercial estadounidense ralentizará la actividad económica mundial.

Gran parte de la ansiedad se debe a encuestas sobre la actitud de los consumidores realizadas por la Universidad de Michigan y The Conference Board, que han expresado su preocupación por la posibilidad de que los aranceles provoquen un aumento de precios. Ejecutivos de Nike Inc. y Delta Air Lines Inc. han observado esta tendencia, lo que ha contribuido a una pérdida multimillonaria de acciones en el último mes.

“No se debe tomar como la clave de lo que está sucediendo en la economía”, dijo Andrew Hollenhorst, economista jefe para EU de Citigroup.

“Por otro lado, es necesario analizar estas encuestas porque, si solo se analizan los datos duros, se está viendo lo que sucedió hace un mes, a veces incluso dos meses. Las encuestas revelan lo que la gente piensa sobre el futuro”.

Las expectativas de los consumidores sobre sus finanzas cayeron a un mínimo histórico en la encuesta de Michigan a principios de marzo, y los encuestados vieron que los precios aumentarían en los próximos cinco a diez años, al ritmo más rápido en tres décadas.

¿Qué dice la Fed sobre las expectativas de inflación?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intentó el miércoles calmar las preocupaciones sobre esas expectativas de inflación, refiriéndose repetidamente a la cifra como un valor atípico.

También afirmó que la relación entre los datos blandos y los duros “no ha sido muy estrecha” y que tiene sentido que las autoridades mantengan estables los tipos de interés hasta que comprendan mejor las políticas de Trump.

Tras la victoria electoral de Trump, se observó un aumento inicial de optimismo en las encuestas de consumidores, así como en las de pequeñas empresas y constructoras, debido a las expectativas de que priorizaría iniciativas como las rebajas de impuestos y la desregulación. Sin embargo, la atención a los aranceles, así como el aumento de los precios de productos básicos como los huevos y la caída del mercado bursátil, están afectando la confianza y generando inquietud sobre el crecimiento.

Hasta el momento, la administración Trump ha hecho poco para disipar esos temores, ya que el presidente y sus asesores afirman que la llegada de la prometida “época dorada” podría tardar meses o incluso más. Y con la llegada de más aranceles el 2 de abril, los economistas se preparan para otro golpe a la confianza.

“Lo que nosotros y el mercado entendimos mal este año fue la secuencia y el umbral de dolor para Trump”, dijo Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research. Se esperaba que las políticas favorables a las empresas impulsaran el crecimiento antes de que se afianzara la política arancelaria. Los aranceles también son mucho mayores de lo que pensábamos.

¿Cómo va el empleo y el consumo en EU?

Luego están los datos duros, que indican que la economía se está enfriando, pero apenas está desacelerándose. El crecimiento del empleo se moderó en febrero y el desempleo aumentó ligeramente, pero ambos indicadores aún apuntan a un mercado laboral sólido. La inflación se moderó en febrero, registrando el ritmo más lento de crecimiento de precios en cuatro meses.

Otros datos también han sido positivos, aunque con algunas reservas. La producción industrial estadounidense superó las expectativas en febrero, lo que, según los economistas, indica que los fabricantes están aumentando la producción para adelantarse a los aranceles. Y si bien la construcción de viviendas nuevas repuntó el mes pasado, se interpretó como una recuperación tras el mal tiempo de enero.

La tendencia en el gasto del consumidor ha sido la más desalentadora, a juzgar por los datos de ventas minoristas y las cifras ajustadas a la inflación del Departamento de Comercio. Sin embargo, en conjunto, Powell aún afirma que la economía se encuentra sólida.

“Son los datos blandos, las encuestas, los que muestran una preocupación significativa”, declaró Powell el miércoles tras la reunión de política monetaria del banco central. “Si esto va a afectar a los datos duros, deberíamos saberlo muy pronto. Y, por supuesto, lo entenderemos. Pero aún no lo vemos”.

La incertidumbre se apodera tanto de Wall Street como de la economía general. Alicia Barker, cuya empresa con sede en Arizona diseña y fabrica componentes para construir armarios a medida y organizadores de armarios de garaje, se ve limitada por la rápida evolución de la política comercial.

“Nuestra industria ya está experimentando un aumento en los costos de los materiales, y estos aranceles solo agravarán el desafío”, declaró Barker, presidente de Organizers Direct Industries. “La falta de claridad dificulta determinar la estrategia correcta para el futuro”.