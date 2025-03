Europa acuerda rearme masivo y rápido ante el peligro ruso

Madrid.- La cumbre extraordinaria que reunió a los dirigentes de los 27 países miembros de la Unión Europea culminó anoche con un acuerdo para el rearme masivo y expedito, pues “Europa se enfrenta a un peligro inminente y claro”, informó Úrsula Von der Leyen, en referencia a la amenaza rusa.

Veintiséis de los 27 países votaron en favor del proyecto, lo que puede considerarse un éxito rotundo y mensaje de inusitada unidad europea luego del retiro de Estados Unidos como aliado contra la invasión de Rusia a su vecino democrático y europeísta.

¿Qué es el ‘Rearming Europe’?

“Rearming Europe” se llama el plan que fue aprobado, a propuesta de la titular del Ejecutivo de la Unión Europea, y será por 800 mil millones de euros, de los cuales 650 mil millones deberán salir de los presupuestos nacionales.

Sin el paraguas protector de Estados Unidos, los europeos acordaron por primera vez un orden de prioridades en el gasto militar: defensa aérea, sistemas de artillería, drones y sistemas antidrones, protección de infraestructura crítica, movilidad militar y uso de inteligencia artificial con fines militares.

Sólo Hungría, cuyo presidente Viktor Orbán se alineó con Rusia y Estados Unidos, se ubicó al margen del acuerdo de rearme y quita de los techos de endeudamiento que obstaculicen el gasto militar.

Zelenski acude a reunión de líderes europeos

A la reunión asistió como invitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abrazado y respaldado por líderes de la Unión Europea, que le manifestaron su respaldo y la solidaridad con el pueblo y ejército ucraniano ahora que Estados Unidos les quitó el apoyo y dejó de suministrarle información de inteligencia para su defensa.

El mandatario ucraniano anunció que el lunes viajará a Arabia Saudita, donde altos funcionarios de su país y Estados Unidos sostendrán reuniones, luego de haber sido excluidos de los acuerdos para el fin de la guerra.

Durante el día se conoció el nuevo desafío ruso a los países europeos, con la respuesta del canciller Sergei Lavrov, que fue una negativa rotunda a la pretensión de países de la OTAN de ingresar tropas a Ucrania para garantizar la paz.

‘Macron quiere regresar a la época de Napoleón’: Putin

El presidente Putin también respondió al mandatario francés Emmanuel Macron, a quien acusó de querer “regresar a la época de Napoleón y olvidar cómo terminó”.

Dijo Putin que “todos los errores de nuestros enemigos y adversarios comenzaron de la misma manera: con una profunda subestimación del carácter ruso y, más ampliamente, del desconocimiento de la cultura rusa”.

Hondo malestar causó en la jerarquía rusa el mensaje a la nación del presidente de Francia la noche del miércoles, y una dura respuesta del canciller Lavrov que consideró “una amenaza directa” cuando Macron “dice que es necesario emplear las armas nucleares y prepararse para su uso contra Rusia”.

Ante la decisión de Francia, Gran Bretaña y Alemania de mandar tropas a Ucrania con fines de garantizar un posible acuerdo de paz, dijo que “esto significaría no una guerra híbrida, sino una participación no disimulada de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que esto ocurra. No nos quedaremos de brazos cruzados”.

Por la noche, al concluir la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, se informó que se estableció una suerte de “libramiento” para eludir las obligaciones del Pacto de Estabilidad que sanciona los déficits elevados (que superen el tres por ciento del PIB) en los países miembros.

El libramiento consiste en no contabilizar el gasto militar como parte del déficit, algo que hasta hace un mes habría sido recibido como un escándalo por varios Estados miembros de la Unión. Anoche votaron a favor.