Respaldan líderes de Europa y Canadá a Ucrania; presentarán plan de paz a Trump

Líderes europeos y de Canadá recibieron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP OUT)

Madrid.- Al concluir la reunión de 19 líderes de este continente y el canadiense Justin Trudeau celebrada en Londres para respaldar a Ucrania y articular la defensa europea, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, informó que se presentará un plan de paz al presidente Donald Trump y adelantó que “a Europa le toca hacer el trabajo pesado, pero con el apoyo de Estados Unidos”.

También acordaron mantener la ayuda militar a Ucrania, y ese dinero procederá “de los activos confiscados a Rusia”.

En el cónclave europeo, donde el presidente Volodímir Zelenski fue arropado con expresiones y hechos de solidaridad por sus colegas, dos días después de haber sufrido el maltrato del presidente y el vicepresidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, los dirigentes europeos acordaron ayudar a Ucrania para que pueda comprar cinco mil misiles.

Fue evidente y claro, a su vez, que Europa sigue considerando a Estados Unidos como su más fuerte aliado y los líderes del viejo continente están abocados a evitar una fractura del bloque occidental.

Ucrania El primer ministro británico, Keir Starmer, saluda al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, antes de una reunión bilateral en la residencia oficial de Downing Street, este sábado en Londres. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL) (NEIL HALL/EFE)

¿Qué papel debe jugar Rusia en la paz? Lo quieren dentro

El acuerdo de paz deberá incluir a Rusia, “pero no puede dictar los términos”, dijo Keir Starmer, a la vez que rechazó, de parte del grupo, una ruptura con Estados Unidos.

“Hablé con el presidente Trump anoche. No voy a entrar en detalles sobre esa conversación, pero no daría este paso si no pensara que es algo que produciría un resultado positivo en términos de garantizar que avancemos juntos –Ucrania, Europa, el Reino Unido y los EU– hacia una paz duradera”, aseguró el primer ministro de Reino Unido.

Luego de la reunión a la que asistieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los primeros ministros de Canadá, Gran Bretaña, Giorgia Meloni de Italia, Donad Tusk de Polonia, el canciller alemán Olaf Scholz, el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el primer ministro holandés Dick Schoof, entre otras personalidades, el presidente de Ucrania fue recibido por el rey Carlos en Norfolk.

“No es el momento de hablar más. Es hora de actuar y unirnos en torno a un nuevo plan para una paz justa y duradera”, dijo Starmer y subrayó que “la historia nos enseña que si hay un conflicto en Europa, acabará llegando a nuestras costas”.

Foto: EFE

Arropan a Zelesnki tras el maltrato de Donald Trump

La reunión de este domingo en Londres viene precedida de una semana de intenso trabajo diplomático de los dos líderes europeos con armamento nuclear, Keir Starmer de Gran Bretaña y Emmanuel Macron de Francia, que viajaron por separado a entrevistarse con Donald Trump para disuadirlo de una paz sin garantías de que Putin violaría nuevamente los acuerdos.

Trump les dio a entender que todo iría bien, que tenía las garantías de Putin, a quien respeta y estima.

La reunión del viernes 28 de febrero de Trump y el vicepresidente Vance con el presidente Zelenski en la Casa Blanca, confirmó el fracaso de las misiones emprendidas por Starmer y Macron.

Ya en días previos, el presidente Trump había acusado a Ucrania de ser culpable de la guerra, y acusó a sus aliados de este lado del Atlántico de haber creado la Unión Europea para fastidiar a Estados Unidos.

El rey Carlos III del Reino Unido recibe este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (d), en su residencia de Sandringham, tras la reunión informal de los líderes europeos para abordar la seguridad de Ucrania. (Foto: EFE/ Joe Giddens PA Wire) (Joe Giddens/PA Wire/EFE)

Donald Trump insultó a su homólogo ucraniano, a quien insultó, amenazó, y lo puso en una disyuntiva de supervivencia para Ucrania -o para él-: “O haces un trato o nos vamos”.

El trato consiste en entregar el 50 por ciento de las “tierras raras” (que no son tierras ni son raras, sino minerales) a Estados Unidos y un alto al fuego, lo que implicaría dejar en manos de Rusia las provincias de Donestk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Ahí, precisamente, está la otra mitad de la riqueza mineral ucraniana.

Zelenski le respondió que no podía fiarse de esos acuerdos con Putin sin garantías, pues “ha violado su palabra en 25 ocasiones”, y que si Estados Unidos optaba por un mal acuerdo lo iba a lamentar en el futuro.

¿Por qué arremetió Trump contra Zelenski?

La ira de Trump contra Zelenski ya estaba desatada, pero esta vez alzó la voz que desató la ira del presidente de Estados Unidos, quien lo acusó de ser un obstáculo para la paz, que Putin “quiere hacer un trato, no sé si tú quieres”.

“Malagradecido… estás jugando con la Tercera Guerra Mundial… no tienes derecho a hablar”, le gritó Trump al presidente del país agredido, invadido, y que tiene a un ejército extranjero, el de Putin, en su territorio.

El encuentro entre Zelenski y Trump fue tenso.

Luego de la accidentada reunión en la Casa Blanca, Volodímir Zelenski acudió a una entrevista pactada con Fox News, en la que el periodista Bret Baier le pidió ofrecer disculpas a Donald Trump, a lo que el presidente de Ucrania respondió: “No”.

Aclaró en la televisora que suele ser vocera del movimiento de Trump, que “respeto al presidente y al pueblo de Estados Unidos, pero también tenemos que ser abiertos y honestos. No creo que hayamos hecho nada malo”.

Mientras ello ocurría, el presidente Trump difundió: “Un alto al fuego podría suceder ahora mismo. Solo hay que firmarlo… (Zelenski) no quiere un alto al fuego. Todo el mundo puede verlo. Quiere seguir luchando porque cree que tener a Estados Unidos le da ventaja”.

También durante la vertiginosa semana pasada, Trump dijo a Fox News:

“Puede que no haya un acuerdo… pero quiero todo el dinero de vuelta… Les he dicho que quiero el equivalente a 500 mil millones de dólares en tierras raras, así que al menos no nos sentiremos estúpidos”.

Este domingo en Londres, Zelenski fue cálidamente recibido por la plana mayor de los jefes de Estado Europeo, conscientes de que deben preservar la alianza con Estados Unidos.