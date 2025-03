‘Armar a Ucrania no es un plan de paz’: Rusia advierte que Europa busca ‘acciones militares’ en Kiev

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov aseguró que financiar el Ejército ucraniano no es un plan de paz. Foto: EFE

Moscú.- El Kremlin aseguró este lunes 3 de marzo en respuesta a la nueva iniciativa europea para el arreglo en Ucrania, que financiar el Ejército ucraniano no es un plan de paz.

“Allí (en Londres) se escucharon declaraciones sobre la necesidad de garantizar con urgencia un mayor nivel de financiación para Ucrania. Eso claramente no es para un plan de paz, sino, seguramente, para la continuación de las acciones militares”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov comentó así la cumbre informal celebrada este domingo en la capital británica en la que se dieron los primeros pasos para que los países europeos garanticen la seguridad ucraniana si se llega a un acuerdo con Rusia que detenga la guerra.

Agregó que “el resto dependerá de los planes de paz que se elaboren y se presenten para su estudio”.

Al mismo tiempo, Peskov destacó, en alusión a las contradicciones entre Washington y Bruselas, que el “Occidente colectivo ha comenzado a perder parcialmente su condición de colectivo”, y se observa su “fragmentación, matices en las posiciones de varios países y grupos de países”.

No obstante, subrayó que “queda un grupo de países que, más bien, constituyen un ‘partido de guerra’, que declara su disposición a seguir apoyando a Ucrania en términos de apoyar la guerra y garantizar la continuación de las operaciones militares”.

El portavoz del Kremlin indicó que esos países “no dicen que sea necesario avanzar hacia condiciones de paz lo antes posible”.

Admitió que es “compleja la situación” en cuanto a las perspectivas de arreglo al conflicto en Ucrania y que de momento el diálogo entre Rusia y Estados Unidos se limita al restablecimiento de las condiciones para el funcionamiento de sus respectivas embajadas.

“Simultáneamente, la parte rusa continúa la operación militar (en Ucrania) con el fin de cumplir todos los objetivos planteados desde su comienzo”, recalcó Peskov.

Bomberos trabajan en la escena de un ataque ruso con misiles, en Kiev, Ucrania. (Gobierno municipal militar de Kiev vía AP)

España ve ‘prematuro’ enviar tropas españolas a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que España “no tiene ningún problema” con enviar tropas al exterior, pero en estos momentos en Ucrania “el esfuerzo todavía es ante todo político y diplomático” para asegurar una paz justa y duradera y no un mero alto el fuego temporal.

Albares, en sendas entrevistas en Tele 5 y RNE, reiteró que España “nunca ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz”, pero recordó que en Ucrania todavía no hay paz y además no está claro lo que significa la paz para algunos, advirtiendo de que ésta no puede interpretarse como un paréntesis “que permita al agresor tomarse un respiro para volver a agredir”.

Sobre la posibilidad de incrementar el gasto en defensa como promueve la presidenta europea, Ursula von der Leyen, el jefe de la diplomacia española explicó que España está comprometida con llegar al 2 por ciento del PIB en inversión militar en 2029, pero si ahora hay una amenaza de seguridad para Europa que requiere incrementar ese gasto “de manera muy rápida”, por ejemplo en un año, todos los países necesitan “mutualizar” el gasto y que sea una financiación europea.

Señaló que la reunión de ayer en Londres, auspiciada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y de la que Sánchez salió evitando pronunciarse sobre los puntos concretos del plan de paz, fue muy positiva y afirmó que la posición del presidente español es clara en favor de la paz, pero hay que estar seguros de que todos dan “el mismo contenido a la palabra paz”.

El presidente de España, Pedro Sánchez salió evitando pronunciarse sobre los puntos concretos del plan de paz entre Rusia y Ucrania. Foto: AP

Pedro Sanchez se pronuncia en favor de la paz en Ucrania

Se refirió así a la propuesta anunciada ayer por Starmer de trabajar con Kiev junto con Francia y algún otro país europeo, en un plan de paz que se abordará posteriormente con Estados Unidos.

“Una cosa es un paz justa y duradera y otra un alto el fuego que se cronifique, y eso sería peligrosísimo para Europa”, avisó el ministro al señalar que una vez que se estudien las garantías para lograr que esa paz sea justa y duradera se verá cuáles son los instrumentos para garantizarla.

Además, recalcó que ante este “giro histórico” del mundo, los europeos tienen que analizar también qué necesitan para apuntalar su seguridad y eso supone capacidades militares, volviendo a abogar por un pilar de defensa europeo”, pero también otras cosas.

Hay que asegurar la competitividad de las empresas, los flujos energéticos, de alimentos y medicinas, recalcó Albares, así como garantizar el mercado único frente a cualquier ataque arancelario: “Ante todo eso tenemos que movilizarnos inmediatamente”.