Ucrania y EU ‘pulen’ detalles del pacto sobre minerales

Los negociadores necesitan más tiempo para finalizar un acuerdo que daría a Washington una parte de la importante riqueza mineral de Ucrania, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones.

El borrador del acuerdo propuesto por la administración Trump tiene algunos elementos cuestionables y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no está dispuesto a aprobarlo, dijo la fuente, que pidió no ser identificada para poder hablar de conversaciones privadas. La fuente se negó a decir qué parte del borrador ha provocado las objeciones de Kiev.

Los funcionarios ucranianos discutieron el posible acuerdo sobre minerales con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, durante su visita a Kiev, después de que Zelenski rechazara una oferta inicial de Washington a principios de mes. El líder ucraniano dijo que esa propuesta necesitaba estar vinculada a las garantías de seguridad de Estados Unidos y “no era del interés de una Ucrania soberana”.

¿Qué propone EU para que haya paz en Ucrania?

La propuesta estadounidense preveía obtener el 50 por ciento de las ventas de licencias y otros ingresos de los minerales, lo que violaría las leyes ucranianas, dijo en su momento una persona familiarizada con las discusiones. También cubría los ingresos provenientes del petróleo, el gas y los puertos, informó ABC News citando un documento preliminar.

Kiev afirmó que había propuesto cambios a la propuesta que beneficiarían a ambas partes. Los críticos del borrador del acuerdo lo denunciaron por recordar el colonialismo de siglos pasados.

“Los equipos de Ucrania y Estados Unidos están trabajando en un borrador de acuerdo entre nuestros gobiernos”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación el viernes por la noche. “Este es un acuerdo que puede fortalecer nuestras relaciones, y la clave es trabajar los detalles para asegurar su efectividad”, dijo, añadiendo que esperaba “un resultado justo”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el acuerdo propone que los ingresos que reciba el gobierno de Kiev por recursos naturales, infraestructura y otros activos se destinen a un fondo centrado en la reconstrucción y el desarrollo a largo plazo de Ucrania, en el que Estados Unidos tendrá derechos económicos y de gobernanza. Esto garantizaría la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza corporativa necesarias para atraer la inversión privada, escribió en el Financial Times el sábado.

“Seamos claros también en lo que esto no es. Estados Unidos no se apropiaría de activos físicos en Ucrania ni cargaría a Ucrania con más deuda”, escribió Bessent. “Este tipo de presión económica, aunque la apliquen otros actores globales, no favorecería ni los intereses estadounidenses ni los ucranianos. Para crear más valor a largo plazo, Estados Unidos debe invertir junto con el pueblo de Ucrania, de modo que ambas partes tengan incentivos para obtener el máximo beneficio posible”.

La presión estadounidense sobre Ucrania para que firme el acuerdo se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha hecho una serie de declaraciones que han puesto a Zelenski en una situación incómoda. El presidente estadounidense sugirió a principios de esta semana que Ucrania era la culpable del inicio de la invasión a gran escala de Rusia hace tres años.

Trump también ha señalado que quiere llegar a un acuerdo con Moscú sobre cómo poner fin al conflicto sin Ucrania en la mesa, y calificó a Zelenski y, elegido democráticamente, de “dictador” con un índice de aprobación del 4 por ciento.

El líder ucraniano, cuya aprobación se situó en el 57 por ciento en una encuesta reciente, contraatacó diciendo que el presidente estadounidense había caído en la “desinformación” rusa.

Según la persona familiarizada con las conversaciones, lo ideal sería que Kiev firmara un acuerdo final sobre los minerales en presencia de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Zelenski, que se reunió con Kellogg el jueves, ha presionado para que haya una reunión con Trump antes de cualquier posible reunión del líder estadounidense con el presidente ruso, Vladímir Putin.