¿Por qué a Xi Jinping no le conviene que Trump termine pronto con la guerra en Ucrania?

Para el presidente Xi Jinping, el fin de la guerra de Rusia en Ucrania trae consigo muchas oportunidades y una gran amenaza: China se convertiría de repente en el principal foco de atención del ejército estadounidense.

Funcionarios estadounidenses y rusos han iniciado conversaciones en Arabia Saudita para negociar el fin de la guerra de tres años, lo que ha suscitado una profunda preocupación en Europa y en la propia Ucrania sobre si Donald Trump conseguirá en la práctica entregar una victoria a Vladimir Putin. China ha acogido públicamente las conversaciones y se está posicionando para beneficiarse de los esfuerzos de reconstrucción, así como de la profundización de la división entre Estados Unidos y sus aliados sobre la OTAN, el significado de la democracia y el orden internacional basado en normas.

El mayor problema para Beijing es qué piensa hacer Trump a continuación. Los comentarios de personas cercanas al republicano, entre ellas el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y su hijo mayor, Donald Trump Jr., indican que Estados Unidos quiere concentrar la mayor parte de sus activos militares en contrarrestar a China.

“Beijing se encuentra en una situación de círculo vicioso”, dijo John Gong, profesor de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing, que ha trabajado como consultor para el Ministerio de Comercio de China. “Quiere que la guerra se detenga, o al menos que se suspenda”, añadió. “Pero no le interesa tanto convertirse en la cuestión prioritaria número uno para Washington”.

Hasta ahora, China ha evitado cualquier acción que pudiera provocar a Trump, respondiendo a su arancel del 10% con medidas modestas y absteniéndose de la agresiva diplomacia del “Guerrero Lobo” que puso en marcha en su primer mandato. En cambio, Xi se centra en la economía, que está luchando contra un desplome inmobiliario que dura años, una deflación pegajosa y un consumo lento. El líder chino se reunió con Jack Ma, de Alibaba, a quien alguna vez rechazó, esta semana para cerrar un capítulo sobre medidas enérgicas regulatorias y estimular el espíritu animal mientras Pekín se prepara para revelar su objetivo de crecimiento anual el mes próximo.

El propio Trump ha adoptado un tono menos beligerante con respecto a China, al decir a los periodistas el miércoles que era “posible” un acuerdo comercial y alardear una vez más de su “muy buena relación” con Xi. Pero su administración está llena de halcones con respecto a China, entre ellos el representante comercial Jamieson Greer y el secretario de Estado Marco Rubio, quien se ha comprometido a abordar las “acciones desestabilizadoras” de Beijing en el Mar de China Meridional.

China se mostraría sensible a cualquier aumento de la atención sobre sus acciones en el Indopacífico, donde tiene disputas territoriales con Filipinas y con Taiwán, un país autónomo. Beijing había acusado anteriormente a Estados Unidos de intentar construir una versión de la OTAN en el Pacífico, mientras que la administración Biden reforzaba las alianzas de seguridad con Japón y Corea del Sur.

Demostrando su ambición de proyectar poder militar en toda la región de Asia y el Pacífico, la Armada china envió esta semana tres buques de guerra a aguas internacionales frente a la costa de Sydney, Australia, en un viaje que el ministro de Defensa australiano calificó de “inusual”.

En un indicio de que el equipo de Trump podría estar adoptando una postura más firme en Asia, el Departamento de Estado estadounidense eliminó este mes una frase de una hoja informativa que decía que Estados Unidos “no apoya la independencia de Taiwán”, una frase que Beijing exige con frecuencia que apoyen las naciones con las que tiene vínculos diplomáticos. No quedó claro si el cambio fue intencional, y Estados Unidos sostuvo que respaldaba su política de larga data de “una sola China”.

Taiwán sigue de cerca los últimos acontecimientos, mientras Trump advierte a Volodimir Zelenski que si Ucrania no llega a un acuerdo rápidamente con Rusia, “no le quedará ningún país”. Su administración también ha señalado que el alivio de las sanciones para Rusia podría estar sobre la mesa.

Un diplomático de la isla autónoma, que China reclama como suya, dijo que aunque las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejorarán, lo más importante para Taiwán es demostrar su valor a Trump.

La situación de Taipei y de Beijing es que la política de Trump puede diferir de la de su gabinete. Durante la campaña electoral, el republicano exigió que Taiwán pagara a Estados Unidos por la seguridad y puso en duda la reiterada promesa del expresidente Joe Biden de defender a la isla de China.

Si bien no hay indicios de que Xi planee invadir en el corto plazo, una postura más suave del mayor respaldo militar de Taipei podría hacerlo más vulnerable a las campañas de presión de Beijing.

¿China participará en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania?

Otro escenario podría ser la participación de China en un acuerdo sobre Ucrania liderado por Trump. El líder estadounidense ha planteado la posibilidad de una reunión tripartita con Putin y Xi, en la que sugirió que acordarían reducir el gasto de defensa a la mitad, una idea que Beijing rechazó rápidamente.

Lo que China podría ofrecer a Ucrania no está claro. El secretario de Defensa Hegseth ha dicho que no se desplegarían fuerzas militares estadounidenses y que cualquier “garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas capaces”. Eso deja la puerta abierta a algún tipo de fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que podría incluir tropas chinas, aunque no se puede descartar un envío directo desde China.

Según Zhou Bo, coronel retirado del Ejército Popular de Liberación e investigador principal del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua, Beijing podría desempeñar un “papel destacado” en el mantenimiento de la paz junto con los países del Sur Global y los que no pertenecen a la OTAN. “Al ser la primera participación directa de China en la seguridad de Europa, promovería la imagen de China e impulsaría su posición internacional”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se ha negado a comentar si Beijing participaría en una misión de ese tipo, cuando se le preguntó en reuniones informativas regulares.

Un cese de las hostilidades en Ucrania también presenta a Beijing una “oportunidad única” de reparar sus dañadas relaciones con Europa, según Yu Jie , investigador principal sobre China en Chatham House.

China podría ofrecer asistencia para reconstruir Ucrania, aprovechando su vasta experiencia en la construcción de infraestructuras en el extranjero mediante la concesión de créditos baratos en el marco de su iniciativa Belt and Road, valorada en un billón de dólares. China manifestó su disposición a realizar tales esfuerzos en un documento de posición de 2023 sobre el conflicto, en el que afirmaba: “China está dispuesta a proporcionar asistencia y desempeñar un papel constructivo en este esfuerzo”.

La participación de su ejército y su dinero en el proceso de paz de Ucrania podría complicar la relación “sin límites” de Xi con Putin si Moscú lanzara otra invasión. Hay pocas señales de que los recientes acontecimientos entre Rusia y Estados Unidos puedan fracturar esos lazos, y Xi planea una visita a Moscú en mayo.

Según Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia, es más probable que China, ante un líder estadounidense voluble como Trump, apueste por una estrategia a largo plazo. Después de todo, salvo que tenga problemas de salud, Putin puede permanecer en el Kremlin al menos hasta 2036, lo que probablemente durará mucho más que Trump.

“¿Por qué sacrificar una relación con un socio estratégico que estará presente durante tanto tiempo como puedas por alguien que cambia de opinión todo el tiempo y que no es confiable?”, agregó.