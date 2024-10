Musk ‘traiciona’ a Trump: ¿De qué habla en sus llamadas telefónicas con Putin?

Elon Musk, el multimillonario propietario del contratista gubernamental SpaceX y aliado crucial del candidato presidencial republicano Donald Trump, ha estado en contacto de forma regular con el presidente ruso Vladímir Putin durante los últimos dos años, reportó The Wall Street Journal.

Una persona al tanto de la situación, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre este asunto delicado, le confirmó a The Associated Press que Musk y Putin han estado en contacto telefónicamente. La persona no proporcionó detalles sobre la frecuencia de las llamadas, cuándo ocurrieron ni su contenido.

Musk —el hombre más rico del mundo que también es dueño del fabricante automotriz Tesla y la red social X— es ahora una voz destacada en la derecha estadounidense. Ha donado millones de dólares a la campaña presidencial de Trump y convirtió la plataforma que solía llamarse Twitter en un sitio popular entre los simpatizantes del exmandatario, al igual que entre seguidores de teorías de conspiración, extremistas y propagandistas rusos.

El hecho de que Musk tenga contacto con Putin genera interrogantes de seguridad nacional, dado el trabajo que sus compañías realizan para el gobierno de Estados Unidos, y acentúa las preocupaciones sobre la influencia rusa en la política estadounidense.

Esto es lo que se sabe al respecto:

¿De qué hablaron Musk y Putin?

Musk y Putin han hablado repetidas veces sobre asuntos personales, de negocios y geopolítica, reportó The Wall Street Journal el jueves, citando a diversos funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos, Europa y Rusia.

Durante una de las conversaciones, Putin le pidió a Musk que no activara su sistema de satélites Starlink sobre Taiwán como un favor para el presidente chino Xi Jinping, cuyos vínculos con Putin se han vuelto más cercanos, reportó el periódico. Putin y Xi se han reunido más de 40 veces desde 2013.

Rusia ha negado que las conversaciones hayan ocurrido. En 2022, Musk dijo que sólo había hablado con Putin en una ocasión, una llamada telefónica efectuada 18 meses antes sobre temas del espacio.

La embajada china en Washington indicó el viernes que “no estaba al tanto de los detalles específicos” de cualquier solicitud efectuada por Putin en nombre de China.

Los mensajes que se le enviaron a X y a Tesla para solicitar comentarios de Musk no habían sido respondidos hasta el momento.

Lo que las conversaciones significan para la seguridad nacional

La relación de Musk con Putin genera interrogantes de seguridad nacional, dados los contratos gubernamentales por miles de millones de dólares adjudicados a SpaceX, un socio crucial de la NASA y de los programas satelitales del gobierno estadounidense.

Trump también se ha comprometido a darle a Musk un cargo en su gobierno si gana los comicios el mes próximo.

Michael McFaul, exembajador de Estados Unidos en Rusia, dijo que es inusual que empresarios estén en contacto con Putin sin informarle a las autoridades estadounidenses. Aunque frecuentemente algunos directores generales de empresas pueden interactuar con gobernantes extranjeros, Putin es un caso aparte, dada la invasión a Ucrania, señaló McFaul.

Con respecto a Ucrania, los puntos de vista de Musk han cambiado. En un principio respaldó a Kiev tras la invasión rusa de 2022 y le proporcionó su sistema Starlink para sus comunicaciones.

Posteriormente, Musk se negó a permitirle a Ucrania utilizar Starlink en 2023 para un ataque sorpresa contra soldados rusos en Crimea.

Planteó también una propuesta de paz que habría requerido que Ucrania abandonara sus planes de pertenecer a la OTAN y le habría dado a Rusia control permanente de la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014. El plan hizo enfurecer al gobierno ucraniano.

El momento en que ocurrieron las llamadas reportadas por The Wall Street Journal y el cambio en los puntos de vista de Musk con respecto a Ucrania son una “coincidencia inquietante”, dijo Bradley Bowman, exprofesor adjunto en West Point que ahora es director sénior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de investigación en Washington.

“La política del gobierno de Estados Unidos es tratar de aislar a Vladímir Putin, y Elon Musk está socavando eso directamente”, declaró Bowman. “¿Qué está haciendo Putin con Musk? Putin intenta reducir su aislamiento internacional e influir en la política exterior estadounidense”.

Una persona al tanto de las conversaciones entre Musk y Putin le dijo al Wall Street Journal que no hay evidencia de que el contacto de Musk con el mandatario ruso represente un problema de seguridad para Estados Unidos.

Al preguntársele sobre los contactos de Musk con Putin, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, les dijo a reporteros el viernes que no tenía información para compartir.

El Pentágono y funcionarios estadounidenses de inteligencia declinaron comentar. El Departamento de Estado no respondió a un correo electrónico enviado para solicitarle sus comentarios.