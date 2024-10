¿Por qué Elon Musk irá a dormir siendo aún más millonario? Así se incrementó su fortuna

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, así como dueño de X, continuará incrementando su fortuna de manera significativa en los próximos días, luego de que una de sus empresas diera resultados que tomaron por sorpresa a Wall Street este miércoles 23 de octubre.

El magnate estadounidense, que actualmente ya es el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 237 mil millones de dólares de acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg, casi 30 mil millones más que el segundo lugar de la tabla, hablamos de Jeff Bezos, CEO de Amazon, quien tiene una fortuna de 208 mil millones de dólares.

Se espera que su fortuna se acreciente mientras Elon Musk continúa siendo uno de los referentes de la campaña a la Presidencia de Donald Trump, expresidente republicano al que el dueño de X ha apoyado oficialmente desde hace semanas.

Cabe destacar que el propio Musk ha entrado en polémicas por las elecciones en las últimas semanas por tachar a Kamala Harris, candidata demócrata, de comunista e intentar imponer una agenda ‘woke’ en Estados Unidos.

Incluso, derivado de las elecciones, dijo que pausaría el proyecto de la planta de Tesla en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, debido a que es posible que Donald Trump, en caso de ganar las elecciones, imponga aranceles de hasta el 200 por ciento a la industria automotriz mexicana, lo que dificultaría la exportación de autos desde México.

¿Por qué crecerá la fortuna de Elon Musk a partir de este miércoles 23 de octubre?

El principal motivo por el que la fortuna de Elon Musk crecerá a partir de este miércoles son los resultados que presentó Tesla en su informe del tercer trimestre de este año.

Según el informe, Tesla superó las estimaciones de Wall Street debido a un incremento en la demanda de sus autos.

La empresa informó el miércoles ganancias ajustadas de 72 centavos por acción para el trimestre, por encima de la estimación promedio de los analistas. Tesla también dijo que espera lograr un ligero crecimiento en las entregas de vehículos para todo el año.

Las acciones subían un 4.8 por ciento a las 16:05 horas de este miércoles en las operaciones extendidas de Nueva York después de la publicación.

La fortuna de Elon Musk podría crecer en las próximas horas. (Bloomberg)

Elon Musk agregó cómodamente 80 mil millones de dólares al valor de mercado de Tesla Inc. en un trimestre extraordinario para el fabricante de vehículos eléctricos, que registró sus resultados más rentables en más de un año.

Las ganancias del tercer trimestre se vieron impulsadas por las ventas de Cybertruck, que obtuvo ganancias por primera vez, su negocio de almacenamiento de energía y un aumento en los créditos fiscales regulatorios que otros fabricantes de automóviles pagan para cumplir con las normas de emisiones. Pero las acciones también subieron por las esperanzas para el futuro: un efusivo Musk dedicó una gran parte de la llamada del miércoles a un monólogo que prometía convertir a Tesla en la empresa más valiosa del mundo, comenzando con un crecimiento de las entregas del 20 al 30 por ciento el próximo año.

Musk, conocido por no ofrecer plazos demasiado optimistas, dijo que Tesla pretende lanzar oficialmente el servicio de viajes compartidos en Texas y California el año que viene. Aunque conducir en vías públicas requeriría la aprobación regulatoria, los comentarios de Musk hicieron bajar las acciones de sus competidores Uber Technologies Inc. y Lyft Inc.

Musk también dijo que la producción del robotaxi dedicado, al que llama Cybercab, alcanzará su producción en masa en 2026 y que la compañía apunta a al menos 2 millones de unidades, y “quizás 4 millones en última instancia”.

“Los inversores que querían algo hoy obtuvieron ganancias mejores de lo esperado y una previsión de crecimiento en las entregas”, dijo Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management. “Los inversores a largo plazo obtuvieron la zanahoria de oro”.

Musk también dijo que Tesla estaba en camino de lanzar modelos asequibles el próximo año, pero desmintió una expectativa sostenida durante mucho tiempo por algunos inversores de que la compañía lanzaría un vehículo eléctrico para competir con automóviles del mercado masivo como el Toyota Corolla. En cambio, Musk dijo que el fabricante de vehículos eléctricos se estaba centrando en su Cybercab autónomo, que dijo que comenzaría en alrededor de 30 mil dólares. Un vehículo eléctrico regular de 25 mil dólares sería “inútil”, dijo Musk, señalando que todos los autos Tesla que se producen tendrán capacidades autónomas.