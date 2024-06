Buenos Aires declara a Nicolás Maduro como persona no grata: ‘No vamos a tolerar a dictadores’

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el órgano legislativo de Argentina, aprobó una resolución que declara a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como ‘persona no grata’ debido a ‘las graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos’.

Dicha resolución fue impulsada por el partido conservador Propuesta Republicana (Pro), encabezado por los legisladores Claudia Romero y Emmanuel Ferrario, a petición de la comunidad venezolana que radica en Argentina y contó con el voto a favor de la mayoría de los miembros de la cámara, así lo reveló un comunicado de la institución que es conformada por sesenta diputados.

“En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, expresó el legislador Romero.

Sin embargo, los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron y los legisladores Unión por la Patria decidieron votar en contra de dicha iniciativa.

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD, una organización creada en 2020), celebró la decisión que fue adoptada por la Legislatura porteña, al considerar que representa un contundente mensaje de respaldo a los más de 220 mil venezolanos ‘que han tenido que escapar de su país y radicar en Argentina’.

“Los autócratas, como Maduro, deben saber que sus crímenes no van a quedar impunes y que el mundo no es su patio trasero para pasearse con sus manos manchadas de sangre”, añadió Trotta, diplomática venezolano argentina.

La resolución en contra de Nicolás Maduro fue aprobada a tan solo 45 días de que se realicen las elecciones presidenciales en el país caribeño.

“Los venezolanos están en las calles, acompañando el movimiento de liberación nacional que encabezan María Corina Machado y Edmundo González (opositores antichavistas)”, mencionó Trotta al considerar que el mundo está observando la complicado situación que enfrentan los venezolanos.

“El mundo está observando y no permitirá que se robe la voluntad de los ciudadanos que se exprese en las urnas el próximo 28 de julio”, agregó.

Embajada de Argentina da asilo a los opositores

El Gobierno de Argentina también ha decidido dar asilo a seis ciudadanos que son opositores a Nicolás Maduro, desde el pasado 26 de marzo, en la residencia de la Embajada argentina localizada en Caracas.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, exigió, el pasado 30 de mayo, a Venezuela ‘la inmediata emisión de salvoconductos’, en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, lo que permitiría que este grupo pudiera abandonar el país.