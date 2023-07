Golpe de Estado en Níger: ¿Qué está pasando con la toma militar en Niamey?

La nación de África occidental, Níger, está bajo un régimen militar tras un golpe de Estado en el que el presidente Mohamed Bazoum fue derrocado y mantenido cautivo por miembros de su propia guardia.

El 28 de julio de 2023, los líderes golpistas nombraron al general Abdourahmane Tchiani como nuevo jefe de Estado, mientras que los observadores internacionales pidieron que se reinstalaran las normas democráticas.

No está claro dónde el golpe deja al país y qué sucederá después. The Conversation se dirigió a Leonardo A. Villalón, politólogo y experto en África Occidental de la Universidad de Florida, para obtener algunas respuestas.

¿Cómo se produjo el golpe de Estado en Níger?

Al principio no estaba claro si esto era incluso un golpe de Estado. Aunque ha habido indicios de tensiones tanto dentro del ejército como entre líderes militares y civiles, ciertamente no se esperaba un golpe de Estado. Estuve en Níger el mes pasado, y no había nada que sugiriera que un golpe de Estado estaba a punto de tener lugar. Y a diferencia de lo que sucedió en Malí o Burkina Faso en los últimos años, el golpe no fue precedido por protestas generalizadas o llamados populares para un cambio en el liderazgo.

Entonces, cuando los miembros de la guardia presidencial capturaron a Bazoum el 26 de julio, no estaba claro de inmediato qué estaba pasando, o si sus acciones tendrían éxito. La primera prueba real para los líderes golpistas fue si el resto de los militares respaldarían sus acciones. Si no lo hubieran hecho, podría haber desencadenado una lucha generalizada en el país. Pero ha resultado -al menos hasta ahora- ser un golpe incruento. Después de una disputa inicial entre diferentes facciones sobre quién tomaría el control, los generales del país respaldaron el golpe.

Mientras tanto, el presidente elegido democráticamente sigue siendo rehén bajo arresto domiciliario.

¿Cuáles son las consecuencias del golpe?

Aunque hasta ahora ha sido un golpe incruento, las consecuencias son catastróficas para Níger y para la región.

La nación se encuentra entre las menos desarrolladas de la Tierra, con altos niveles de pobreza y una historia de inestabilidad y golpes de estado.

Pero ha surgido en los últimos años como una fuerza relativamente estable en la región y como un aliado clave para Occidente en el tratamiento del terrorismo y la violencia que se ha disparado desde un golpe de Estado en el vecino Malí en 2012. Ese evento, desencadenado por la intervención de la OTAN en Libia y la caída de Moamar Gadafi, inició una década de inestabilidad en la región.

Sin embargo, hace apenas dos años, Níger vio su primera transferencia democrática de poder de un presidente electo a otro. La elección no fue de ninguna manera perfecta, pero fue vista con razón como un logro significativo. Es por eso que este golpe es particularmente problemático: representa un retroceso del progreso logrado en los últimos años en la construcción lenta de instituciones estatales funcionales y procesos democráticos.

El golpe también tiene consecuencias importantes para la región. Los vecinos Malí y Burkina Faso se han separado de la antigua potencia colonial de Francia, y de Occidente en general, y se han movido hacia Rusia. Mientras tanto, Chad, otro vecino, está involucrado en un esfuerzo problemático en una transición a un gobierno electo. Contra estos países, Níger representaba un aliado pragmático dirigido por civiles en los esfuerzos internacionales para detener una ola de violencia yihadista en la región del Sahel. En este momento no tenemos una indicación clara de cómo se alinearán los nuevos líderes militares del Níger en este contexto.

¿En qué se diferencia esto de los golpes de Estado pasados en Níger?

Eso es lo realmente interesante. Níger a menudo se describe como propenso a los golpes de estado. Pero con cada golpe anterior, las circunstancias han permitido a los líderes del golpe justificar sus acciones como necesarias, o al menos como justificables y comprensibles por alguna razón. Pero eso no parece ser cierto para esta última toma de poder por parte de los militares.

El primer golpe de estado de Níger en 1974 tuvo lugar en medio de un telón de fondo de terrible sequía y hambruna en todo el Sahel. Eso creó un nivel de frustración y decepción en las deficiencias del primer gobierno posterior a la independencia del país y proporcionó una justificación para que los militares lo derroquen y reclamen legitimidad con un enfoque renovado en el desarrollo.

Los golpes de Estado posteriores en Níger – en 1996, 1999 y 2010 – fueron provocados por crisis políticas específicas. En 1996, el nuevo régimen democrático que se había instalado en 1993 se encontró paralizado por instituciones que dificultaban el trabajo conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo. Los militares justificaron el golpe como un paso necesario para desbloquear este estancamiento. Tres años más tarde, esos líderes golpistas no cumplieron sus promesas y fueron derrocados –y el soldado convertido en presidente Ibrahim Baré Maïnassara fue asesinado– cuando intentaron permanecer en el poder amañando las elecciones.

Como prometieron los líderes del golpe de Estado de 1999, en el plazo de un año, Níger adoptó una nueva constitución y eligió un nuevo gobierno. Desafortunadamente, después de dos mandatos y 10 años en el poder, el presidente Mamadou Tandja intentó extender su mandato más allá de los límites constitucionalmente permitidos, desencadenando una prolongada crisis política. Al final, los militares volvieron a intervenir, y en 2010 los soldados atacaron el palacio presidencial y capturaron Tandja después de un sangriento tiroteo. Los militares justificaron este golpe como un paso necesario para poner fin a la crisis y detener la erosión de la democracia.

Por lo tanto, los tres golpes anteriores en Níger podrían presentarse como intentos de “presionar el reinicio” del progreso de Níger hacia la democracia. Y en cada caso fueron justificados por los líderes golpistas en esos términos.

No se puede decir lo mismo del último golpe. El presidente Bazoum solo ha estado en el poder durante dos años, y su victoria electoral de 2021, aunque disputada, al final fue ampliamente aceptada. Llegó al poder con la promesa de mejorar la seguridad del país, invertir en educación y luchar contra la corrupción, y se han logrado algunos avances reales en esa dirección. Y no hubo un impasse político obvio o un estancamiento institucional en una escala que hubiera justificado un golpe de Estado.

Como tal, parece que este último golpe fue impulsado en gran medida por la política interna y la insatisfacción entre partes del ejército, en lugar de una crisis desencadenante clara.

¿Cómo justifican sus acciones los golpistas en Niamey?

Más allá de una afirmación muy general de “mala gobernanza” y una “situación de seguridad degradada”, no ha habido una justificación clara articulada por aquellos que ahora están a cargo para justificar el golpe o legitimarse como líderes. Esto marca un cambio no solo con respecto a los golpes de estado del pasado de Níger, sino que también contrasta con los del vecino Malí en 2021 y Burkina Faso al año siguiente.

En cada uno de esos golpes, los líderes militares afirmaron que estaban derrocando regímenes profundamente impopulares que eran profundamente corruptos y habían demostrado ser ineficaces para combatir la inestabilidad y la violencia. Se presentaron como líderes que marcarían una ruptura con los sistemas políticos existentes al establecer nuevas alianzas.

En Malí y Bukina Faso, los males de esos países fueron atribuidos a Francia, con los líderes golpistas buscando apoyo de Rusia y aceptando el apoyo del mercenario Grupo Wagner respaldado por Moscú.

El temor entre los occidentales -y muchos dentro de Níger- es que en la necesidad de articular una lógica, los nuevos líderes militares ahora presentarán el experimento nigerino con la democracia misma como un fracaso y buscarán de manera similar el apoyo de Rusia y el Grupo Wagner. El jefe mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya ha ofrecido a los nuevos líderes de Níger el apoyo de sus hombres, elogiando el golpe como una lucha anticolonial.

Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas, pero está claro que este golpe podría suponer un serio revés para los intereses estadounidenses en la región. Pero, sobre todo, es un golpe terrible para los esfuerzos del Níger por crear instituciones democráticas estables y fomentar la paz y la estabilidad que podrían mejorar la vida de las personas que viven en uno de los países más pobres del mundo.

*Para leer la nota en el sitio original, da clic aquí.

*Escrito por Leonardo A. Villalón, profesor de Ciencias Políticas y Estudios Africanos, de la Universidad de Florida.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.