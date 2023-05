‘Viejo cochino’: Las acusaciones contra Donald Trump sobre abuso y violación

Un jurado falló este martes contra el expresidente Donald Trump, a quien encontró responsable de abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en 1996.

El jurado estableció que la periodista reciba 5 millones de dólares como parte de un proceso que podría atormentar al republicano mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca.

Carroll, una excolumnista de consejos de la revista Elle, que también presentaba un programa de entrevistas diario, escribió en 2019 que Trump la había violado más de dos décadas antes, en un vestidor del sexto piso de los grandes almacenes Bergdorf Goodman. Ella lo demandó el año pasado en virtud de una ley de Nueva York que levanta temporalmente el plazo de prescripción de tales reclamos.

El expresidente dice que nunca ha agredido a nadie y sostiene que Carroll inventó su afirmación para socavarlo políticamente y ayudar a vender su libro . “No sucedió”, dijo Trump en una declaración jurada en video que se mostró al jurado en el juicio. Se negó a testificar en persona y nunca apareció en la sala del tribunal.

La supuesta conducta de Trump con las mujeres está en el centro del caso penal de Nueva York que lo acusa de intentar ocultar un pago de dinero secreto a una estrella porno justo antes de las elecciones de 2016. Superó las denuncias de conducta sexual inapropiada tanto en 2016 como en 2020 para ganar la nominación de su partido. En las elecciones de 2020 perdió el apoyo de las mujeres suburbanas, un déficit que contribuyó a su derrota ante Joe Biden.

Trump también enfrenta posibles cargos penales por sus supuestos intentos de influir en las elecciones de 2020, su retención de documentos altamente clasificados después de dejar la Casa Blanca y su papel en el asedio del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE. UU.

Él niega haber actuado mal y atribuye las investigaciones y los casos que enfrenta a la animosidad.

Testigos de juicio

El juicio en la demanda de Carroll duró ocho días y contó con el testimonio de casi una docena de testigos , incluida la propia demandante, que brindó un relato gráfico de la agresión y resistió un contrainterrogatorio fulminante por parte del abogado de Trump.

El jurado también escuchó a dos de los amigos de Carroll que testificaron que ella les dijo, en ese momento, que había sido agredida sexualmente. Un amigo le sugirió que fuera a la policía, mientras que el otro le dijo que debería permanecer en silencio porque Trump podría arruinarla. El jurado también escuchó el testimonio de dos exempleados de Bergdorf Goodman que dijeron que no habría sido inusual que el área de vestidores no tuviera personal o no tuviera clientes por la noche.

Otras dos mujeres, que en 2016 hicieron públicas afirmaciones de que Trump las había agredido sexualmente, testificaron para ilustrar al jurado un supuesto patrón de comportamiento.

En la declaración de octubre presentada ante el jurado, Trump llamó mentirosa a Carroll y acusó a su abogado de ser un agente político. Reafirmó que Carroll no era su “tipo”, aunque en una foto la confundió con su exesposa Marla Maples.

El jurado escuchó la cinta de Access Hollywood varias veces.

“Si miras el último millón de años, supongo que eso ha sido en gran parte cierto”, dijo Trump sobre los hombres poderosos que se salen con la suya con las mujeres. “No siempre, pero en gran parte cierto. Por desgracia o por suerte”.

El caso es Carroll v. Trump, 22-cv-10016, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

-Con información de Bloomberg.