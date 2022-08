Residencia de Trump en Mar-a-Lago: FBI buscaba documentos clasificados de la Casa Blanca

Investigadores federales registraron la residencia de Donald Trump en Florida el lunes como parte de una investigación sobre si tomó documentos clasificados de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, un desarrollo explosivo que corre el riesgo de posponer su posible candidatura a la presidencia en 2024.

Trump, que estaba en la ciudad de Nueva York en el momento de la búsqueda, acusó a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de allanar Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la declaración de Trump, pero una persona familiarizada con la búsqueda dijo que estaba relacionada con el posible mal manejo de los registros. Comenzó en la mañana y duró hasta pasadas las 6 de la tarde, dijo la persona.

“Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo Trump en un comunicado el lunes. No indicó lo que buscaban. “¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”.

La ubicación de la caja fuerte en Mar-a-Lago era un secreto muy bien guardado, según varias personas familiarizadas con el asunto, quienes dijeron que algunos de los ayudantes más cercanos de Trump desconocían su existencia.

La búsqueda del lunes está relacionada con una solicitud de la Administración Nacional de Archivos y Registros al Departamento de Justicia para investigar la transferencia de documentos presidenciales a Mar-a-Lago, incluidos materiales clasificados. Los Archivos en enero recuperaron 15 cajas de registros de Mar-a-Lago. Trump entregó esos documentos solo después de enfrentar una posible acción legal por su eliminación.

Trump está siendo representado por Evan Corcoran y John Rowley en conversaciones con fiscales federales, según una persona familiarizada con la situación. Ninguno respondió a varios mensajes en busca de comentarios.

La búsqueda es un avance sorprendente en las batallas legales en curso que involucran al expresidente, ya que busca otra candidatura a la Casa Blanca en 2024 y juega el papel principal en las primarias republicanas para las elecciones de mitad de período de noviembre. También se produce cuando el comité del 6 de enero y los investigadores federales investigan las acciones del círculo íntimo de Trump en relación con la toma del Capitolio.

A lo largo de su presidencia, Trump mantuvo varios documentos, incluidos recortes de prensa, recuerdos y, en ocasiones, documentos clasificados, almacenados en pilas separadas. Algunos de esos papeles estaban entre los artículos empacados y llevados a Mar-a-Lago cuando dejó el cargo.

Trump no recibió información sobre qué tomar y qué no, según dos personas familiarizadas con el asunto. Probablemente no vio todo lo que se llevaron: los ayudantes de cámara y el personal de la residencia hicieron la mayor parte del embalaje. Trump se habría puesto furioso si alguien hubiera revisado las cajas para sacar algo, dijeron sus asistentes.

Trump aprovechó el evento para presentarse como una víctima política, diciendo que estaba siendo atacado para descarrilar su posible candidatura a través de “la militarización del sistema de justicia”. Trump se quejó de que estaba siendo maltratado por “los demócratas que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

La revelación arrojará nueva luz sobre las reflexiones de Trump sobre otra candidatura y sobre las elecciones de mitad de período, en las que Trump seguirá ejerciendo una influencia considerable sobre el Partido Republicano, que está a punto de lograr avances en el Congreso. Los republicanos rápidamente consideraron la búsqueda como una persecución del exlíder.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, tuiteó al fiscal general Merrick Garland para que “preserve sus documentos y despeje su calendario”, y dijo que los republicanos “realizarán una supervisión inmediata” del Departamento de Justicia en caso de que tomen el control de la Cámara en noviembre.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no tenía notificación de la acción y remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que se negó a comentar. El comité de la Cámara que investiga los disturbios del 6 de enero también se negó a comentar.

La acción del FBI es el último dolor de cabeza para el expresidente, quien enfrenta numerosas investigaciones federales y estatales.