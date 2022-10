Esta empresa de Japón busca competir con Musk y construir un asentamiento humano en la Luna

Una rivalidad espacial cada vez más intensa entre Estados Unidos y China y el ambicioso programa Mars de Elon Musk han impulsado a decenas de nuevas empresas en todo el mundo en busca de contratos lucrativos, mientras los humanos compiten por recursos que podrían fomentar la vida más allá de la Tierra.

Entre ellos se encuentra una pequeña empresa japonesa que busca dejar huella el próximo mes con lo que podría ser el primero para una empresa comercial.

Ispace Inc. , con sede en Tokio, tiene previsto enviar un módulo de aterrizaje lunar a partir del 22 de noviembre, con múltiples cargas gubernamentales y comerciales. Al igual que el sueño de Musk de una colonia marciana, la gran visión de la startup es construir un asentamiento humano en la luna para 2040, pero antes de eso quiere convertirse en la versión lunar de FedEx: ganar dinero transportando equipos científicos y bienes comerciales a la luna. .

La misión inaugural de ispace pondrá a prueba no solo las credenciales tecnológicas que ha construido desde su fundación en 2010, sino también la fe de sus patrocinadores, uno de los cuales es un exejecutivo de SoftBank Group Corp.

Mucho depende de su éxito, incluida una posible oferta pública inicial tan pronto como este año fiscal y una oportunidad de una porción más grande de un pastel de la industria que Morgan Stanley estima que se triplicará a un billón en dos décadas a partir de 2020.

“Hay un gran mercado para servicios como estos”, dijo en una entrevista el fundador y director ejecutivo de ispace, Takeshi Hakamada, de 43 años. “Si algo sale mal con este intento, aún podemos usar los comentarios del fracaso para mejorar la calidad del próximo lanzamiento”.

Se prepara para cotizar en la Bolsa de Valores de Tokio

La compañía se está preparando para cotizar en la Bolsa de Valores de Tokio y eligió a SMBC Nikko Securities Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley y Nomura Holdings Inc. como gerentes principales, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas. discutir información confidencial. Un representante de ispace se negó a comentar.

Ispace dice que ha recaudado alrededor de 237 millones de dólares en total hasta julio, de los cuales 57 millones de dólares son préstamos. Fue valorado en alrededor de 76 mil millones de yenes (513 millones de dólares) en un financiamiento de capital de Serie C en agosto del año pasado.

Dirigida por Incubate Fund, la ronda atrajo a otros seis inversores, incluido el ex director de estrategia de SoftBank, Katsunori Sago, y los fondos administrados por Innovation Engine Inc. y SBI Investment Co.

La misión del módulo de aterrizaje lunar es parte del programa de exploración lunar de ispace llamado Hakuto-R, que significa conejo blanco en japonés. La startup dice que puede reducir los costos de combustible aprovechando la gravedad de la luna para viajar.

La desventaja es que tardará hasta cinco meses en llegar a la luna, en comparación con los aproximadamente tres días que tardaron las misiones Apolo de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Falcon 9 de SpaceX

Programado para su lanzamiento en un cohete Falcon 9 construido por Space Exploration Technologies Corp. de Musk desde Cabo Cañaveral en Florida, el módulo de aterrizaje lunar de ispace es parte de un contrato de la NASA de 73 millones millones de dólares ganado por un equipo dirigido por Draper , con sede en Cambridge, Massachusetts.

El acuerdo contempla servicios de entrega de extremo a extremo al otro lado de la luna bajo el programa estadounidense Artemis .

“El primer módulo de aterrizaje lunar privado será un hito importante para la industria espacial”, dijo Caleb Henry , analista senior de Quilty Analytics, una firma de investigación y asesoría con sede en EU.

El éxito de Ispace también será fundamental para el propio programa espacial de Japón, ya que la Luna se convierte una vez más en el centro de la intriga geopolítica.

La NASA apunta a un regreso esta década con su Artemis, mientras que China y Rusia han anunciado planes para una base lunar conjunta. El año pasado, el Consejo de Visión de la Industria Lunar de Japón instó a una cooperación más estrecha entre los sectores estatal y privado para seguir siendo competitivos en la incipiente economía espacial.

Sago dijo que la valoración de la compañía tiene el potencial de multiplicarse en los próximos años. “No invierto en nuevas empresas a menos que tengan suficiente potencial para crecer 10 veces más o menos a largo plazo”, dijo.

Docena de contendientes

Actualmente, una docena de compañías están desarrollando módulos de aterrizaje y vehículos lunares, principalmente a través del programa de Servicios de Carga Lunar Comercial de la NASA, o CLPS, por sus siglas en inglés. Una empresa líder en este sector, Masten Space Systems Inc., se declaró en quiebra en julio. La firma recibió una oferta de apertura de la subasta de bancarrota de 4.5 millones de dólares del desarrollador de tecnología de robótica espacial Astrobotic Technology Inc. en agosto.

Las debacles en los programas espaciales no son raras y, por su parte, ispace ya ha tenido un roce con el fracaso. Fue uno de los finalistas del Lunar XPrize de Google, un premio de 20 millones de dólares para el primer equipo financiado con fondos privados en aterrizar en la luna, viajar 500 metros y enviar videos de alta definición a la Tierra. La competencia concluyó sin un ganador, pero los equipos, incluido ispace, han persistido en sus esfuerzos.

“Hay un millón de formas en que las misiones espaciales pueden salir mal y solo una forma de salir bien”, dijo Henry de Quilty Analytics, señalando que es difícil predecir si el lanzamiento de ispace tendrá éxito. “Si bien este es un campo emocionante, sigue siendo un negocio difícil desde el punto de vista financiero y tecnológico”.

Jumpei Nozaki, director financiero de ispace, es muy consciente de los riesgos. En una entrevista, destacó que un aterrizaje exitoso no es el único objetivo y se evaluará el desempeño de todas y cada una de las etapas.

Hakamada dijo que puede ver la fórmula del éxito en SpaceX de Musk, que ha ejecutado proyectos repetidamente sin dejarse intimidar por los contratiempos. Ahora, está a punto de enfrentar su mayor prueba cuando ingresa al centro espacial para presenciar el despegue.

“Me dijeron que tu vida cambia después de ver el lanzamiento en persona”, dijo. “Va a ser un momento emocionante y nervioso”.