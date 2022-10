Rusia afirma que aún no define fronteras de regiones ucranianas anexadas

Rusia afirmó que aún no ha fijado las fronteras de dos de las cuatro regiones de Ucrania que el presidente Vladímir Putin reclamó como propias la semana pasada. (Bloomberg)

Mientras sus fuerzas pierden terreno día a día ante la contraofensiva de Kiev, Rusia afirmó que aún no ha fijado las fronteras de dos de las cuatro regiones de Ucrania que el presidente Vladímir Putin reclamó como propias la semana pasada.

“En cuanto a Jersón y Zaporiyia, continuaremos consultando con las personas que viven en esas regiones”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una conferencia telefónica el lunes. Declinó entregar más detalles sobre cómo podría ocurrir eso o si las nuevas fronteras se establecerían en leyes separadas. “He dicho todo lo que puedo decir sobre eso”, al ser presionado por periodistas para decir más información.

Sus comentarios alimentan la incertidumbre en torno a la rápida campaña de Rusia para anexar las cuatro regiones que sus tropas aún ocupan parcialmente en Ucrania. Putin hizo el viernes documentos para hacerlas parte de Rusia “para siempre”, pero el Kremlin en ese momento dijo que no podía decir con precisión eran los límites de las zonas anexadas.

“Rusia tiene un problema: no controla completamente estos territorios”, dijo Alexéi Makarkin, subdirector del Centro de Tecnologías Políticas de Moscú. “Pero no puedes mover los puestos fronterizos todos los días, de lo contrario, Rusia no tiene fronteras fijas en el mapa”.

Avances de Ucrania

Las tropas de Ucrania recuperaron Limán, un importante centro de transporte en una de las regiones reclamadas por Rusia durante el fin de semana, mientras que hubo informes de que habían hecho retroceder a las tropas rusas en la región de Jersón el lunes.

Más tarde, un legislador sénior del partido gobernante de Rusia dijo que una de las regiones podría expandirse más allá de la frontera provincial para incluir algunas ciudades de una región vecina.

Los documentos de ratificación presentados al Parlamento ruso el domingo por el Kremlin solo aumentaron la confusión.

Para dos regiones, las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Rusia reclamó fronteras a partir de 2014, cuando fomentó levantamientos separatistas allí. Esos nunca lograron controlar los territorios completos de las provincias de Donetsk y Lugansk que reclamaban sus líderes no reconocidos.

Para los demás, Jersón y Zaporiyia, los proyectos de ley citan tanto los límites administrativos de las provincias como la línea real de control en el momento de la anexión, que en algunos casos están a kilómetros de distancia. Peskov se niega a dar más detalles cuando al ser consultado sobre la aparente contradicción.

Dijo que Rusia no tiene aviones en este momento para realizar nuevos “referéndums” en esas dos regiones para determinar las opiniones de los residentes. Enfrentándose a las mayores pérdidas ante las fuerzas ucranianas en meses, el Kremlin impulsó votaciones de anexión en septiembre que provocaron la condena de las Naciones Unidas y no fueron reconocidas internacionalmente.

Pavel Krashenninikov, jefe del comité de legislación en la Cámara Baja del Parlamento, dijo más tarde que Jersón incluiría un par de ciudades de la región vecina de Mykolaiv, reclamada por Rusia. Zaporiyia, dijo, sería anexada en sus límites provinciales, aunque Ucrania todavía controla gran parte de ese territorio, incluida la capital provincial.