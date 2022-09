Fronteras de Rusia colapsan ante reclutamiento de hombres para la guerra

Hombres rusos y sus familias se concentraron en la frontera durante el fin de semana en medio de una creciente especulación de que el Kremlin podría prohibir que los hombres elegibles para la movilización salgan del país.

Testigos reportaron largas filas en el aeropuerto principal de Moscú y en los cruces terrestres hacia Kazajstán y Georgia a medida que se difundieron informes de que a los sujetos de la convocatoria se les podría prohibir salir tan pronto como esta semana.

El gobierno trató de asegurarle a la gente que las reglas de la movilización “parcial” que el presidente Vladimir Putin declaró el 21 de septiembre se harían cumplir después de que las historias de personas enfermas, ancianas o exentas que fueron reclutadas se volvieron virales en las redes sociales.

Putin decretó el sábado por la noche un aplazamiento para algunos estudiantes de escuelas y universidades vocacionales estatales, luego de que las garantías del Ministerio de Defensa no lograron calmar al público. Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento, prometió el domingo un enfoque “individual” para cada queja recibida, reiterando las garantías de algunos gobernadores regionales.

Pero el Servicio de Seguridad Federal, o FSB, ha comenzado a impedir que los hombres abandonen el país por orden de las comisarías militares, dijo el abogado ruso Pavel Chikov, que asesora en casos de reclutamiento, en su canal Telegram el domingo. Publicó fotos de dos avisos repartidos en diferentes cruces en la frontera con Kazajstán.

El sitio web de noticias Meduza y el grupo de medios del magnate exiliado Mikhail Khodorkovsky citaron durante el fin de semana a personas no identificadas que dijeron que los hombres en edad de servicio militar obligatorio no podrán salir del país después de los referendos organizados sobre la anexión en el territorio ucraniano ocupado, que finalizarán el martes. Informes similares de un cierre fronterizo inminente circularon en los días posteriores a que Putin ordenara a sus tropas invadir Ucrania en febrero, aunque en ese momento no se impusieron tales restricciones.

Pequeñas protestas dispersas contra la movilización de Putin han estallado en todo el país. La policía detuvo a unas 828 personas en 35 ciudades en protestas hasta el domingo por la noche, según el grupo de monitoreo OVD-Info.

En Daguestán, la policía disparó al aire para dispersar una manifestación, según un video publicado por el diario Kommersant en su canal Telegram.

Los cruces en la frontera terrestre oriental de Finlandia se duplicaron en la semana hasta el viernes a 7 mil 700, según cifras publicadas por la Guardia Fronteriza de Finlandia. Para el sábado, las llegadas rusas habían llegado a 8 mil 572 y las salidas también subieron a 4 mil199.

En Uralsk, Kazajstán, la sala de cine CinemaPark ofreció a los rusos que cruzaban la frontera un lugar para quedarse después de que la afluencia dejara a muchas llegadas en busca de vivienda y aumentara los costos, según el sitio web de noticias Kazakh24.info..

La línea en la frontera terrestre en Georgia tenía unos 10 kilómetros de largo y tomó alrededor de 24 horas, según Daniil, un programador de software de 35 años, que alquiló una camioneta en Vladikavkaz con amigos, pagando 10 mil rublos.

“No creo que esta sea una movilización parcial”, dijo en la plaza central de la capital, Tbilisi. Aunque nunca sirvió, dijo: “Tengo esta tarjeta militar que dice que soy soldado pero que no reúno los requisitos por edad. Pero sí, sé que todos somos reservas, y un día llegaría este momento, por eso elegí venir aquí. Su táctica es simplemente bajar el pánico y decir que es una movilización parcial”.