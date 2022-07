Ivana Trump: Esta fue la causa de su muerte, según el forense de Nueva York

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus hijos mayores, murió accidentalmente por heridas contusas en el torso, informó el viernes la oficina del médico forense de Nueva York.

La policía había estado investigando si se cayó por las escaleras, dijeron el jueves a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no podían discutir el asunto públicamente.

El breve informe del médico forense no especifica cuándo tuvo lugar el accidente. Donald Trump anunció el jueves que Ivana murió en su casa ubicada cerca de Central Park, en el Upper East Side de Manhattan. Tenía 73 años.

Declaraciones de la familia tras la muerte de Ivana Trump

El expresidente Donald Trump publicó en su aplicación de redes sociales unas palabras por el fallecimiento de su primera exesposa.

“Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora”, publicó Trump en Truth Social.

La pareja tuvo tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric. “Estaba muy orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos orgullosos de ella”, escribió. “¡Descansa en paz, Ivana!”.

“Ha sido un día muy triste, un día muy triste”, dijo Eric Trump al salir de la casa de su madre cerca de Central Park.

En un comunicado, él y sus hermanos señalaron que era “una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una deportista de clase mundial, una belleza radiante, y una madre y amiga cariñosa”.

Ivana Trump “huyó del comunismo y adoptó a este país”, añade el comunicado. “Enseñó a sus hijos sobre valor y fuerza, compasión y determinación”.

La historia de Ivana y Donald Trump

Nacida en República Checa, la esquiadora y modelo ocasional conoció al futuro presidente en la década de 1970 y rápidamente lo percibió como “inteligente y divertido, un buen tipo estadounidense”, según escribió en un libro de 2017. La pareja se casó en 1977.

Ella se convirtió en un ícono por derecho propio, rebosante del estilo y glamour de la década de 1980, con su característico peinado rubio. Influyó en el aspecto de la exagerada Patsy Stone en la clásica comedia británica “Absolutely Fabulous”.

La pareja fue protagonista de la escena neoyorquina antes de su igualmente público y turbio divorcio en 1992. Donald Trump había conocido a su siguiente esposa, Marla Maples.

Durante su separación, Ivana Trump acusó a su exesposo de violación en una declaración jurada a principios de la década de 1990. Más tarde dijo que no lo decía literalmente, sino que se sentía violada.

Donald Trump decía en ocasiones que se arrepentía de que Ivana se le hubiera en los negocios y la culpaba del colapso de su matrimonio.

Sin embargo, Ivana finalmente siguió siendo amiga de su exesposo, al que llamaba ‘The Donald’. Apoyó con entusiasmo su candidatura a la Casa Blanca en 2016, diciendo que “haría grandes cambios” en Estados Unidos, y declaró al New York Post que le daba sugerencias para su campaña.