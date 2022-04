Casos de COVID al ‘alza’ en Shanghái: Aumentan por primera vez en seis días

Shanghái reportó su primer aumento en los casos de COVID-19 en seis días, un revés para una ciudad que aún se encuentra en medio de un confinamiento sin precedentes.

El centro financiero reportó 9 mil 970 infecciones y 52 muertes el jueves, un poco más que los 9 mil 764 casos del miércoles. Además, también reclasificó a 5 mil 62 pacientes asintomáticos previamente contados como sintomáticos, el número más alto en la última semana.

Si bien la cantidad de infecciones diarias en Shanghái ha estado fluctuando, la propagación comunitaria ha disminuido en la última semana. Después de eliminar los casos encontrados en el sistema de cuarentena y las infecciones asintomáticas anteriores reclasificadas como sintomáticas, el número de infecciones encontradas en la comunidad se redujo a 108 el jueves desde 250 hace una semana, según datos de la Comisión Municipal de Salud de Shanghái. China generalmente requiere que la propagación comunitaria llegue a cero antes de considerar un brote contenido.

Beijing reportó 49 casos para el jueves, un poco menos que los 50 del miércoles, lo que sugiere que una campaña de pruebas masivas en la capital aún no ha encontrado signos de un brote más amplio.

Las ciudades de todo el país están implementando medidas rápidas, desde pruebas masivas hasta bloqueos para solo un puñado de casos de COVID-19, con el objetivo de mantener a raya los brotes y evitar las dificultades económicas y sociales sufridas en Shanghai, donde la mayoría de los 25 de la ciudad. millones de residentes han estado confinados en sus hogares durante un mes o más.

Hangzhou, un centro de comercio electrónico a un corto trayecto en tren de Shanghái, inició una campaña de pruebas masivas a principios de esta semana. Las escuelas en Beijing comenzarán sus vacaciones del Día del Trabajo temprano y no tienen una fecha de regreso firme. Y la ciudad portuaria de Qinhuangdao, junto con Yiwu, conocida por su producción de adornos navideños, se han cerrado total o parcialmente.

La búsqueda obstinada de China de Covid Zero, mientras el resto del mundo vive con el virus y desmantela las restricciones, lo ha visto caer en el Ranking de resiliencia de COVID de Bloomberg de dónde se está manejando mejor la pandemia con la menor interrupción económica y social.

En una entrevista con el sitio de noticias The Market, Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la UE en China, criticó el manejo del último brote por parte del gobierno.

“Las autoridades no informan que la variante ómicron es más leve, no informan que otros países han aprendido a vivir con el virus”, dijo Wuttke. “La dirección política no puede admitir, tan cerca del Congreso del Partido, que hay otra forma de lidiar con el COVID”.

“Son prisioneros de su propia narrativa. Es bastante trágico: China fue la primera en entrar en la pandemia y es la última en salir”, dijo. “Y mientras tanto, le han estado diciendo a todo el mundo que son los mejores”.

Lo que dice Bloomberg Economic:

Las perspectivas de crecimiento de China se están deteriorando drásticamente. Los bloqueos en Shanghai y otras partes del país se suman al dolor. En nuestro nuevo caso base, con el gobierno apegado a su estrategia Covid Zero, el crecimiento para el año es del 3.6 por ciento. Eso está por debajo de nuestro pronóstico de 5.1 por ciento a fines de marzo y sustancialmente por debajo del objetivo de 5.5 por ciento para el año.

A diferencia de otras partes del mundo donde se confirma que las personas son casos de COVID-19 siempre que den positivo por el virus, China solo cuenta a las personas que dan positivo y desarrollan síntomas como casos confirmados, y clasifica a las que no tienen ningún síntoma externo como casos asintomáticos.

Cuando las personas asintomáticas comienzan a desarrollar síntomas, pasan a la categoría de casos confirmados. Durante gran parte de 2020 y 2021, las infecciones asintomáticas fueron solo una fracción del total de casos de China. Eso cambió en el último brote que comenzó alrededor de marzo, cuando las infecciones asintomáticas comenzaron a superar con creces a los casos confirmados en Jilin y Shanghái, que representan más del 90 por ciento de todas las infecciones reportadas en China en este período.

La alta proporción de casos asintomáticos en Shanghái contrasta con las infecciones reportadas en otras partes de China. Beijing, por ejemplo, ha visto la mayoría de las infecciones en el reciente brote que condujo a casos sintomáticos de COVID-19. Eso ha alimentado la especulación de que podría haber algunas discrepancias en la forma en que Shanghái define las infecciones asintomáticas en comparación con el resto del país.