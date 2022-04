Se mueve el ajedrez: Finlandia y Suecia, cerca de incorporarse a la OTAN

Rusia ha exigido a Finlandia y Suecia que no se unan a la OTAN con la advertencia de que esa medida no aportará estabilidad a Europa. (AP)

Finlandia y Suecia dieron grandes pasos en su camino a una membresía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este miércoles.

Esto, después de que el gobierno finlandés emitiera un informe de seguridad a los legisladores europeos y el partido gobernante de Suecia iniciara una revisión de las opciones de política de seguridad.

La invasión rusa de Ucrania provocó un aumento en el apoyo a unirse a la OTAN en los dos países nórdicos tradicionalmente militarmente no alineados, y las encuestas mostraron que la mayoría estaban dispuestos a unirse a la alianza en Finlandia y en Suecia.

Finlandia, un país de 5.5 millones, comparte la frontera más larga de la UE con Rusia, una frontera de mil 340 kilómetros. Suecia no tiene frontera con Rusia.

Rusia, por su parte, ha advertido a Suecia y Finlandia que no se unan a la OTAN, y los funcionarios dicen que no contribuiría a la estabilidad en Europa. Las autoridades dijeron que Rusia respondería a tal movimiento con medidas de represalia que causarían “consecuencias políticas y militares” para Helsinki y Estocolmo. Una de las razones del presidente ruso, Vladimir Putin, para invadir Ucrania fue que el país se negó a prometer que no se uniría a la OTAN.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, hablando el miércoles en Estocolmo en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga sueca Magdalena Andersson, dijo que Finlandia está lista para tomar una decisión sobre la OTAN “dentro de semanas” en lugar de meses después de un extenso debate en la legislatura Eduskunta de 200 escaños. .

Marin enfatizó que Finlandia y Suecia, dos países nórdicos vecinos que tienen estrechos lazos económicos, políticos y militares, tomarán decisiones independientes con respecto a sus acuerdos de política de seguridad, incluso si se unen a la OTAN.

“Pero lo hacemos con un claro entendimiento de que nuestras elecciones no solo nos afectarán a nosotros, sino también a nuestros vecinos”, dijo Marin, y agregó que preferiría ver que tanto Finlandia como Suecia se conviertan en miembros de la OTAN.

Andersson dijo que Suecia y Finlandia mantendrían “un diálogo muy cercano y tendrían discusiones muy directas y honestas” en las próximas semanas sobre las opciones respectivas de sus países sobre la OTAN.

La única opción real para ser miembro de la OTAN podría ser una mayor cooperación militar bilateral agregada con Estados Unidos y Noruega, miembro nórdico de la OTAN, dijeron expertos finlandeses.

Marin y Andersson lideran los partidos socialdemócratas gobernantes en sus respectivos países. Se espera que las partes anuncien sus puntos de vista sobre la OTAN a principios y finales de mayo, respectivamente. Los parlamentos de ambos países están listos para decidir finalmente el asunto, algo que podría suceder en Finlandia a fines de mayo y un poco más tarde en Suecia.

Lo que complica las cosas en Suecia son las elecciones generales de septiembre, que probablemente estarán dominadas por el tema de la OTAN.

En Finlandia, el presidente Sauli Niinisto dijo que estaba convencido de que la decisión de su país sobre la OTAN estará lista mucho antes de la cumbre de la OTAN del 29 al 30 de junio en Madrid, España.

El miércoles, el gobierno finlandés emitió un informe muy esperado sobre los cambios en el entorno de seguridad de Finlandia que los legisladores comenzarán a debatir después de las vacaciones de Semana Santa. El informe aborda los pros y los contras de la posible membresía de Finlandia en la OTAN, centrándose en las amenazas de suministro, los efectos económicos, la ciberseguridad y las amenazas hidráulicas.

“La guerra iniciada por Rusia pone en peligro la seguridad y la estabilidad en toda Europa”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, al presentar el informe. “El ataque de Rusia a Ucrania tendrá un impacto duradero en nuestro propio entorno de seguridad. La confianza en Rusia se ha desplomado”.

Andersson dijo el miércoles que el gobierno sueco está trabajando en un análisis del entorno de seguridad junto con todos los partidos en la legislatura del Riksdag de 349 escaños. Ella dijo que el informe debe presentarse el 31 de mayo, pero podría estar terminado antes. Además, el Partido Socialdemócrata de Andersson ha iniciado su propia revisión por separado del entorno de seguridad de Suecia.