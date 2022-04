PRI rechaza ‘coqueteo’ de AMLO: Votarán en contra de la reforma eléctrica

El Partido Revolucionario Institucional votará en contra de la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes el líder del PRI, Alejandro Moreno.

Durante una conferencia de prensa realizada en compañía legisladores priistas, el campechano afirmó que tomaron la decisión por “convicción partidista y lealtad a México” y tras estudiar la iniciativa de AMLO durante siete meses.

“Después de un gran análisis hemos decidido votar en contra de la iniciativa de Reforma Constitucional Eléctrica que ha enviado el titular del Ejecutivo Federal. Nosotros no somos iguales, ni queremos serlo. Para nosotros, los priistas, la mejor política interior es la política exterior, porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad en nuestras decisiones legislativas. Los acuerdos y la Ley están para cumplirse y eso para nosotros es la única y absoluta fuente de legitimidad”, dijo en mandamás tricolor.

“Tomamos esta decisión tras 7 meses de estudiar la iniciativa del Presidente. Hemos dado seguimiento al cambiante mundo de los energéticos, participamos en el Parlamento Abierto, escuchamos decenas de opiniones y mantuvimos reuniones con académicos y especialistas”, agregó.

Nuestro Presidente @alitomorenoc, acompañado de legisladores e integrantes del CEN, informó que votaremos EN CONTRA de la reforma eléctrica presentada por el ejecutivo, por no representar ningún beneficio para las y los mexicanos. pic.twitter.com/7X341fLpdT — PRI (@PRI_Nacional) April 4, 2022

Asimismo, el presidente del PRI aseveró que de aprobarse la iniciativa de AMLO, el precio de la luz subirá y que en consecuencia, pequeñas y medianas empresas cerrarán sus puertas al no poder costear el precio de la energía.

El rechazo del PRI se da días después de que López Obrador hiciera un llamado a los legisladores priistas a rebelarse en contra de la postura de su partido y votar a favor de la Reforma Energética.

“Que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares, va a ser una vergüenza que se pongan de lado de las empresas extranjeras”, indicó el mandatario mexicano durante la conferencia matutina del viernes 1 de abril.

PRI, PAN y PRD presentarán contrapropuesta

Alejandro Moreno Cárdenas también adelantó que el PRI, junto con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), presentarán esta misma tarde una iniciativa propia y alterna, que contiene cinco puntos:

Tener una “ tarifa G ”, una tarifa gratuita para que poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías tengan electricidad gratis.

”, una tarifa gratuita para que poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías tengan electricidad gratis. Asegurar una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar se contrate la misma al menor precio posible.

Dar garantías a la inversión extranjera y nacional , para que, en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos.

, para que, en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para sus trabajadores tengan incentivos de productividad y no se vayan a otras empresas.

para sus trabajadores tengan incentivos de productividad y no se vayan a otras empresas. Cuidar el Medio Ambiente para asegurar un mejor México para nuestros hijos. No más contaminación –como ahora hemos visto regresó a la megalópolis de la CDMX- producida por generar electricidad con fuentes “sucias”.

“Hoy por hoy, la propuesta del oficialismo es un peligro para México en el presente, un desastre que avizora una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro al transgredir, al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones y proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético”, añadió.

“Por eso, precisamente por eso, nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas el Legislativo es un Poder, no un empleado del poder”, subrayó.