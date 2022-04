Reforma electoral de AMLO es para que no hablemos de inseguridad: Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador tiene a todos hablando de una reforma electoral que no tiene los votos para pasar y es un disparate, es un distractor para no hablar de seguridad, afirmó Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia, este lunes.

“Pero ahí tiene a todo el mundo hablando de eso (de la reforma electoral). ¿Sabes para qué? Para que no hablemos de problemas gravísimos como el de la inseguridad y de la violencia”, dijo.

Recordó que ha habido en las últimas semanas masacres en estados como Michoacán y Zacatecas, y que ha habido asesinatos de periodistas. Además, comparó los fallecimientos en la guerra rusa que ocurre en Ucrania con los homicidios dolosos en el país.

“Es una verdadera tragedia, y lo más triste es que quien debiera ocuparse de parar esta violencia, anda ocupado en cuánta gente sale a pedir que ‘siga’ de presidente, en una dizque consulta que en realidad es un fraude. Está clarísimo que a López Obrador no le importa tu seguridad, solo le importa su popularidad”, aseguró.

Ricardo Anaya explicó en tres puntos por qué la inseguridad ha empeorado en México: Primero, porque el presidente no se toma en serio el tema y hasta se ha burlado, dijo; segundo, porque AMLO no le entiende al tema de seguridad y su estrategia de “abrazos no balazos” no funciona; y tercero, porque AMLO “se lava las manos” en lugar de actuar.

“O sea, ¿cómo puede minimizar las masacres alegando que la bronca es entre ellos? O peor, ¿minimizar los asesinatos de periodistas diciendo que ‘él no los mató’? Basta de saludar a la mamá del Chapo, basta de defender criminales y atacar periodistas. Ya basta de distractores y mentiras. Ya basta de hacerse pato, de salirse por la tangente, de no querer tomar el toro por los cuernos”, dijo el panista.

Además, presentó sus propuestas para combatir la inseguridad en México:

Prevenir. “Ya sé que se dice siempre, pero prevenir con inteligencia, con acciones focalizadas, que reespondan a las lógicas locales”. Acabar con la impunidad: “Dejar de usar los órganos de jusitica para perseguir opositores y usarlos apra castigar verdaderos delincuentes”. Hacer una reforma profunda al sistema de justicia. Invertir recursos suficientes “pero con honestidad y rendición de cuentas”.