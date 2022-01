‘Sí, sí, ya te vimos’ Bukele usa meme de Los Simpson para responder al FMI sobre el bitcoin

Nayib Bukele respondió con un meme de Los Simpson en Twitter a la urgencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para quitar al Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

En respuesta a un tuit de la agencia AFP News, el mandatario publicó a manera de gif un meme popular en redes sociales de Los Simpson. Este proviene de la escena en que Homero Simpson hace piruetas para impresionar a su madre y ella responde “I See you, That’s very nice”. En español se utiliza popularmente como “Sí, sí, ya te vimos”, para “dar el avión”.

En dicho meme, el presidente salvadoreño caracterizó a Homero como el FMI y a Lisa Simpson como el Bitcoin. “I See you, FMI, That’s very nice”, fue el mensaje del gif usado por Nayib Bukele.





Usuarios en Twitter respondieron al mandatario con más memes y videos para hacer referencia a la petición del FMI para dejar la circulación del Bitcoin en el país centroamericano.

El pasado 25 de enero, los directores ejecutivos del FMI, que representan a las 190 naciones miembros del fondo, destacaron los riesgos que representa la criptomoneda para la “estabilidad e integridad financiera y la protección del consumidor”. Esa fue la principal razón para instar a Nayib Bukele a despojar al Bitcoin como moneda legal.