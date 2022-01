¿Adiós brillo? El valor del Bitcoin está 50% debajo de su pico de noviembre

La caída en picada del Bitcoin lo ha empujado a través de casi todos los niveles de soporte técnico recientes, obligando a los comerciantes a considerar ahora 30 mil dólares como la siguiente línea en la arena.

El activo digital más grande del mundo está sumido en su sexto día consecutivo de caída, con el token cayendo aproximadamente un 20 por ciento en los últimos siete días. Ahora está un 50 por ciento por debajo de su pico de noviembre y se negociaba a un precio tan bajo como 32 mil 970 dólares el lunes, el nivel más bajo desde julio.

La liquidación de la moneda la ha llevado a la mayor sobreventa desde marzo de 2020, según su puntaje del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 19. Bitcoin ahora se acerca a una región de soporte de 30 mil dólares, donde algunos analistas ven que encontrará un piso a corto plazo. Los activos se consideran sobrecomprados si su RSI cruza por encima de 70 y sobrevendidos si cae por debajo de 30.





“Una caída del 50 por ciento no es tan significativa como la que hemos visto en años anteriores, pero es significativa ahora, por lo que es más preocupante”, dijo Simon Peters, analista de mercados de eToro. “El nivel de soporte real parece estar alrededor del nivel de 30 mil dólares, donde probamos en mayo después de la prohibición de minería de Bitcoin en China”.

Wilfred Daye, jefe de Securitize Capital, el brazo de gestión de activos de Securitize, dijo que 30 mil dólares son psicológicamente importantes y que Bitcoin debería encontrar algún apoyo allí. Pero, agrega, si la liquidación continúa más allá de 27 mil dólares, “los mineros que ingresaron al comienzo del mercado alcista estarán en problemas”.

Las criptomonedas se han visto sometidas a una presión de venta generalizada en los últimos días, y los comerciantes señalaron las señales agresivas de la Reserva Federal como una razón para retirar activos de riesgo, incluidas acciones tecnológicas muy valoradas.

Los comerciantes a menudo recurren al análisis técnico de las criptomonedas dada su volatilidad. Y para tener una idea de cuán precipitada ha sido la caída, considere esto: hace menos de dos semanas que los operadores pensaron en 40 mil dólares como un nivel clave de soporte. Ahora Bitcoin cotiza aproximadamente un 15 por ciento por debajo de ese nivel. Mientras tanto, otras criptomonedas también han bajado, con Ether a un precio de 2 mil 240 dólares, significativamente por debajo del máximo de noviembre de alrededor de 4 mil 860 dólares.

“Las capitalizaciones del mercado de criptomonedas en todos los ámbitos se inflaron enormemente y se valoraron en una enorme cantidad de crecimiento debido a una Reserva Federal moderada, y el camino de ajuste que está siguiendo la Reserva Federal está sacando liquidez del sistema y restableciendo las valoraciones extravagantes que no estaban a la altura. uso real”, dijo Avi Felman, gerente de cartera de BlockTower.

El coeficiente de correlación de 40 días para Bitcoin y el índice Nasdaq 100 de tecnología pesada ha alcanzado casi 0.66, la mayor cantidad en datos compilados por Bloomberg desde 2010. Una correlación similar con el S&P 500 también se encuentra en un nivel histórico.

Esto es lo que otros observadores del mercado dijeron:

Leah Wald, CEO de Valkyrie Funds: “Esta liquidación es en gran parte el resultado de la corrección de los mercados tradicionales. La narrativa de que Bitcoin es un activo no correlacionado claramente no se sostiene, y la noción de que alcanzó el estado de refugio seguro parece ser un poco ingenua. Eso no quiere decir que esto no sucederá en el futuro, pero, en este momento, Bitcoin es un activo de riesgo y todos los demás activos digitales se han ido históricamente como Bitcoin”.





Jon Venverloh, director de operaciones de Hypernet Labs, un proveedor de infraestructura cibernética: “La política federal de tasas de interés, la inflación, la escasez de la cadena de suministro mundial y el malestar global continuo están teniendo un impacto adverso en los mercados de todo tipo. Crypto no es inmune a los cambios generalizados en la confianza de los inversores, y esto también pasará”.

Próximamente, la administración de Biden se está preparando para lanzar una estrategia inicial de todo el gobierno para los activos digitales y encargar a las agencias federales que evalúen los riesgos y oportunidades que plantean, según personas familiarizadas con el asunto.

“El mercado es mucho más susceptible a noticias negativas como las que estamos viendo durante el último fin de semana y las últimas semanas”, dijo por teléfono James Malcolm, jefe de investigación de divisas de UBS. “Y eso crea un ambiente muy inestable porque muchas personas que han acumulado monedas ahora comienzan a estar bajo presión”.