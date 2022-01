La pandemia dejó atrapados a dos mexicanos en Tonga, y se les busca tras la erupción del volcán

Desde hace dos años, debido a la pandemia por COVID-19 Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf se quedaron varados en Tonga, sin embargo, la situación se complicó todavía más tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga- Ha’apai y el tsunami provocado por este.

La hermana de Elisa mencionó en sus redes sociales su preocupación por la situación que están viviendo tanto su hermana como su compañero de trabajo.

“Mi familia y yo estamos sumamente preocupados por el estado físico de mi hermana Elisa Pop Song y su amigo y colega David To Lose. No tenemos información clara por parte de ninguna autoridad, comprendemos que dentro del territorio de Tonga no hay internet y quizá tampoco energía eléctrica”, se lee en el post de Facebook.





Amelia también explicó vía Facebook que perdieron la comunicación con ambos desde el domingo, haciendo que la preocupación de las familias y amigos aumentará.

“Mi hermana forma parte de esta población junto con su amigo y colega David To Lose, como varios saben, ambos han estado compartiendo sus aventuras, paisajes y costumbres mediante su blog personal Mexicanos en Tonga, sin embargo, desde ayer aproximadamente a las 11:00 p.m., hora del centro de México, dejamos de tener noticias de ellos. Como familia estamos preocupados y deseamos conocer su salud y necesidades”.

En esa misma publicación la hermana de Elisa pidió ayuda a las autoridades para poder saber el estado de ambos biólogos, y en medida de lo posible que les ayuden para su regreso.

“Consideramos que es de vital importancia que las autoridades pertinentes se aseguren de salvaguardar el estado físico de los mexicanos que están en Tonga en este momento”, se lee.





“Por favor pedimos su apoyo para compartir esta información para que nuestras autoridades nos puedan apoyar, verificando que ellos se encuentren bien y que en medida de lo posible reciban todo el apoyo necesario.”, concluye.

Cuando todavía Amelia tenía contacto con su hermana en Tonga, publicó: “Dentro de lo que cabe, mi hermana Elisa y su amigo David están bien. Sin embargo, la situación en Tonga aún es crítica. Haremos todo lo posible para que ellos puedan salir de la isla. Agradezco sus muestras de cariño y su apoyo al difundir la noticia.”

Tanto Elisa como David se encontraban en la isla trabajando en un proyecto para la preservación del coral, al igual que de distintos animales marinos. Desde hace unas semanas ambos solicitaron poder salir de Tonga, pero debido a las restricciones de vuelo por la pandemia su salida fue negada.