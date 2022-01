Sube el nivel del mar en playas y lagunas Guerrero por la erupción del volcán cerca de Tonga

En varias playas y lagunas de Guerrero se registró una elevación de 40 ó 50 centímetros en el nivel del mar tras la erupción del sábado del volcán submarino Hunga Tonga, localizado al sur del Océano Pacífico, aseguró el secretario de Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus.

El funcionario dijo también que no ha habido una alerta de tsunami para el litoral de Guerrero como consecuencia de la erupción, aunque recomendó a los bañistas tener precaución, porque sí hay algunas marejadas, sobre todo en cuerpos lagunares, por el ingreso de agua de mar, como es el caso de Punta Maldonado.

”Tuvimos variaciones en los niveles del agua del mar, en el caso de Guerrero se registraron variaciones de 40 y 50 centímetros de altura, pero no es grave, sin embargo se mantiene un cercano monitoreo”, explicó el funcionario estatal.





Refirió que sólo en Punta Maldondo hubo un poco de arrastre de arena, y se vieron afectadas algunas palapas y demás construcciones provisionales, pero nada grave.

En el resto del litoral no hay reportes de daños, de acuerdo a los reportes de los ayuntamientos, “pero vamos a permanecer pendientes por si hay algún reporte que atender”.

El fenómeno se debió a la erupción del volcán submarino de la Isla Hunga Tonga, en la parte sur del Océano Pacífico, lo que influyó para que se produjeran marejadas, “pero no hay situaciones que lamentar en Guerrero, sí hubo elevación de riesgo en las costas de Chile, pero en lo que se refiere a México, afortunadamente no hay un reporte de riesgo”, enfatizó Arroyo Matus.

Reconoció que se requiere mantener una vigilancia puntual porque la actividad volcánica no ha cesado, y se debe estar muy atento, y agregó que si se registra cualquier movimiento o cambio repentino se informará a través de los medios de comunicación oficiales.

”Sí es posible que sigan las erupciones y no sabemos si serán más fuertes, eso no se puede predecir, por lo que se tiene que estar muy atentos, en caso de que se produjera una erupción importante, afortunadamente como está muy alejado tarda en llegar alguna marejada, y la Secretaría de Marina nos alertaría con tiempo si fuera necesaria alguna evacuación, pero por el momento no hay nada de eso”, finalizó.