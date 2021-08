La pesadilla en las calles chinas: Delta ‘se infiltra’ en la mitad del país asiático

China impuso nuevas restricciones a los viajes en un intento por frenar un brote impulsado por Delta que ha crecido a más de 500 casos esparcidos por la mitad del país, mientras el gobierno se apega a un manual de contención agresivo en lugar de depender de su alta tasa de vacunación.

Los servicios de transporte público y taxi se redujeron en 144 de las áreas más afectadas en todo el país, mientras que los funcionarios restringieron el servicio de trenes y el uso del metro en Beijing, donde se reportaron tres nuevos casos el miércoles. Hong Kong volvió a imponer la cuarentena a los viajeros del continente, aunque quedó una excepción para la provincia meridional de Guangdong, que es vecina de la ciudad financiera.

Las autoridades informaron 94 nuevas infecciones locales el jueves, incluidas 32 que eran asintomáticas, lo que se suma a la amenaza COVID-19 más amplia del país desde que el patógeno apareció por primera vez en Wuhan a fines de 2019, aunque el 61 por ciento de la población ha sido vacunada, una de las tasas más altas.

Entre los países más grandes del mundo, China se ha apegado a su enfoque probado y verdadero de pruebas masivas y bloqueos selectivos que ha aplastado más de 30 brotes anteriores.

Si bien el número de casos aún es demasiado bajo para ser una prueba de si las vacunas de cosecha propia de China previenen con éxito enfermedades graves y la muerte por la cepa delta, el gobierno no está dispuesto a correr el riesgo.

Área en alto y medio riesgo de China puede retrasar la apertura de escuelas: Ministerio

La ciudad capital de Beijing, donde los funcionarios han trabajado diligentemente para mantener alejado al patógeno, detuvo el uso de espacios comunitarios para el entretenimiento, limitó el número de visitantes permitidos en parques y áreas escénicas e implementó una cuarentena de dos semanas para visitantes de áreas de alto riesgo. Mientras tanto, los funcionarios locales exhortan a la población a soportar la interrupción.

“La vacunación no es igual a entrar en una caja fuerte o llevar un talismán”, dijo Qi Jinli, subdirector del grupo de trabajo de respuesta COVID-19 de Beijing el miércoles. “Las medidas de protección personal aún no se pueden relajar y la vacunación no puede reemplazar las medidas de contención. Esperemos hasta que consigamos la victoria definitiva contra el brote“.

El enfoque intransigente de China es cada vez más un caso atípico a medida que las principales economías occidentales recurren a la vacunación para mantener bajas las hospitalizaciones y muertes en medio de brotes resurgentes. Incluso otros lugares que han estampado el virus, como Singapur, dicen que están pivotantes para el tratamiento de COVID-19 como una condición persistente, endémica.

Los fabricantes de vacunas chinos no han publicado datos de estudios amplios sobre qué tan bien funcionan sus vacunas contra la cepa delta, pero los expertos dicen que su efectividad, ya menor que las vacunas occidentales de ARN mensajero, será aún menos potente contra la cepa delta. variante infecciosa.

“El problema para China es que es probable que sus vacunas pierdan más efectividad contra la variante Delta”, dijo Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence. “Esto significa que para contener la variante Delta, China tendría que utilizar más bloqueos, lo que tendrá consecuencias económicas más amplias”.

Cancelar viajes

En solo dos semanas, los casos confirmados (personas infectadas y enfermas por el virus) han aumentado a más de 500. Las infecciones se remontan a tres grupos en China: un brote entre el personal de limpieza del aeropuerto en la ciudad oriental de Nanjing, otro en un hospital que trata a pacientes con COVID en Zhengzhou y casos esporádicos detectados en Yunnan, la provincia fronteriza con Myanmar.

Delta se ha extendido a Wuhan, que ha estado libre de virus desde que China contuvo el brote inicial allí a principios del año pasado. La ciudad ha detectado 12 casos hasta el 3 de agosto y actualmente está evaluando a toda su población de 12 millones de personas.

Las autoridades chinas instaron a las personas a cancelar los viajes de negocios y las vacaciones, mientras que algunas universidades de todo el país han pedido a los estudiantes, especialmente a los de áreas de alto riesgo, que retrasen su regreso a la escuela para el nuevo semestre.

Con la ayuda de Michelle Fay Cortez*