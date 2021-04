Espacios pequeños y superpoblados: estas son las condiciones de asilo en Etiopía

Médicos Sin Fronteras (MSF) está preocupado por la situación de miles de solicitantes de asilo de Sudán del Sur que han estado atrapados durante meses en condiciones terribles en un centro de recepción en la región etíope de Gambella sin acceso significativo a servicios esenciales, especialmente ayuda alimentaria.

A MSF le preocupa que las condiciones se deterioren aún más en la próxima temporada de lluvias.

Nyaluak Tang*, su esposo y sus seis hijos caminaron durante casi un mes desde el estado de Jonglei en Sudán del Sur hasta la aldea fronteriza etíope de Pagak, donde llegaron en agosto de 2020.

“Salimos debido a las graves inundaciones en nuestro distrito, que nos dejaron comida “, dice el joven de 30 años. “Otro motivo fue la inseguridad. Uno de nuestros hijos fue secuestrado por otro grupo étnico y temíamos por la seguridad de nuestros otros hijos “.

La familia llegó a Etiopía con la esperanza de establecerse en un campo de refugiados, recibir ayuda alimentaria y un lugar seguro para vivir.

Etiopía acoge a un gran número de solicitantes de asilo y refugiados. Solo en la región de Gambella, más de 337 mil refugiados viven en siete campamentos. Sin embargo, el registro y la reubicación de los recién llegados se ha suspendido durante meses debido al COVID-19 y otros desafíos.

Nyaluak y su familia han estado atrapados en un centro de recepción en Pagak durante ocho meses, a pesar de que este centro está destinado a acomodar a los solicitantes de asilo por un corto período de tiempo. El sitio también se considera inadecuado, ya que es propenso a inundaciones y está muy cerca de la frontera.

Aproximadamente 16 mil solicitantes de asilo de Sudán del Sur, todos ellos de la comunidad Nuer, la mayoría mujeres y niños, viven en un espacio pequeño, vallado y superpoblado que está encajado entre los asentamientos de la comunidad de acogida. Sus condiciones de vida son nefastas.

Miles de personas viven en una docena de edificios decrépitos y superpoblados que son poco más que cobertizos, la mayoría sin colchones ni mantas. Ésos son los afortunados. Cientos de mujeres y niños, incluidas madres embarazadas y bebés, duermen al aire libre, muchos sin sábanas de plástico para acostarse o mantas para cubrirlos, sin ninguna protección contra el clima. Las condiciones higiénicas son malas. Con pocas letrinas disponibles que a menudo se llenan, muchas personas defecan afuera. En febrero y marzo, MSF trató a mil 233 niños con diarrea acuosa aguda.

Sin estar registrados, los solicitantes de asilo no tienen un acceso significativo a los servicios esenciales. Las personas no han recibido ninguna ayuda alimentaria desde que llegaron a Pagak. Todo el mundo tiene hambre. “Estoy recolectando frutas del bosque y hojas que cocino para mis hijos”, dice Nyachuol Tut, de 45 años.

En todas partes del centro de recepción, las mujeres están cocinando hojas de color verde brillante en ollas en chimeneas improvisadas. Para muchos, eso es todo lo que han comido durante meses. Otros recogen leña y la venden por unos pocos birr en el mercado local para comprar arroz u otros alimentos. Sin embargo, aventurarse en el bosque para recolectar madera puede ser peligroso.

“A veces vemos soldados de Sudán del Sur que cruzan el río hacia Etiopía y nos golpean”, dice Nyachuol. Los solicitantes de asilo también dicen que los niños que jugaban cerca del río cercano que separa Etiopía de Sudán del Sur han sido secuestrados.

Muchas madres están perdiendo el juicio, como Nyabol Lam*, de 28 años, que llegó a Pagak en febrero. La madre soltera huyó del estado de Jonglei con sus tres hijos y tres sobrinas y sobrinos después de que su hermana y su cuñado murieran durante los enfrentamientos entre comunidades. El niño más pequeño tiene solo un año. Todos duermen afuera. “Ni siquiera tengo un recipiente para cocinar, ni utensilios. No tenemos nada que comer. Los niños simplemente duermen porque no tienen energía. No tenemos ropa, ni mantas. Nadie nos está ayudando “, dice.

Con la próxima temporada de lluvias, que comienza a fines de abril, la situación se deteriorará aún más si no se encuentra una solución. Algunos aguaceros ocasionales ya han convertido partes del campamento en un pantano. Una vez que las lluvias comiencen por completo, la gente ya no podrá dormir afuera. “Cuando llueve, todos buscamos refugio en los cobertizos”, dice Gatluak Deng *, de 67 años, que duerme afuera con sus hijos y nietos. “Debido a que hay tanta gente, tenemos que sentarnos toda la noche. Nadie tiene espacio para acostarse “. La temporada de lluvias también dificultará la recolección de leña, hojas y frutos del bosque, así como cocinar al aire libre.

Ya hay varios estanques de agua en el sitio, creando un caldo de cultivo ideal para los mosquitos.

“La malaria ya es una de las principales enfermedades de los niños menores de cinco años”, dice Audrey van der Schoot, directora de MSF en el país. “En febrero y marzo, tratamos a 593 pacientes con malaria. Esperamos que aumenten las cifras una vez que comience la temporada de lluvias, así como los casos de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea acuosa aguda “.

En marzo, hubo cuatro casos confirmados de COVID-19 en el centro de recepción de Pagak. Con personas que viven juntas tan cerca, sin máscaras y sin las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, el COVID-19 y otras enfermedades transmisibles pueden propagarse rápidamente. Es probable que la situación empeore una vez que comiencen las lluvias, cuando todos estén acurrucados bajo los pocos techos disponibles.

“La situación debe abordarse con urgencia. Los solicitantes de asilo deben registrarse de manera oportuna, y el proceso para el establecimiento de un centro de recepción adecuado en un lugar más adecuado de la región, donde recibirán alimentos, protección y otros servicios, debe acelerarse “, dice van der Schoot. “Mientras tanto, instamos a otras organizaciones a ampliar la prestación de servicios esenciales en Pagak”.

MSF inició actividades médicas en Pagak en febrero de 2021 y ha realizado más de 6 mil 870 consultas médicas hasta finales de marzo. Nuestro equipo trata tanto a los solicitantes de asilo como a la comunidad de acogida. Las cinco principales morbilidades de los niños menores de cinco años son la diarrea acuosa aguda, las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, la malaria y las infecciones oculares.

*Los nombres han sido cambiados por la seguridad de los pacientes