La falta de conocimientos, los costos y el tiempo que requiere aprender a utilizar herramientas digitales son tres de las principales razones por las que muchos negocios en México todavía no venden por internet. Ante este panorama, T1 presentó una propuesta que busca atender cada uno de estos obstáculos mediante una plataforma que integra comercio electrónico, pagos, logística, punto de venta, facturación e inteligencia artificial.

La misión de la compañía es clara: “T1 viene a digitalizar a los negocios de México. Gratis. Y con inteligencia artificial”, señaló Arturo Elías Slim, fundador y director general de T1, durante la presentación de sus lanzamientos más recientes, difundida en el canal de YouTube de la empresa.

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El reto es significativo. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México cuenta con 77 millones de compradores digitales. Sin embargo, de los 5.4 millones de negocios del país, apenas uno de cada 20 vende en línea y solo 16 de cada 100 aceptan pagos digitales, según los Censos Económicos 2024 del INEGI.

Cortesía T1.

Precios con IVA incluido. Uno está incluido en los tres planes. Los pedidos por punto de venta, marketplaces y links de pago no tienen límite en ningún plan. T1 Pagos y T1 Envíos no tienen cuota: se paga por uso, por cada cobro y cada guía. Existe también un plan Enterprise a la medida.

Cortesía T1.

Detrás de esta brecha existen tres argumentos recurrentes: “es caro”, “no sé cómo” y “no tengo tiempo”. La propuesta de T1 consiste en responder a cada uno con herramientas que simplifican el acceso y la operación del comercio digital.

El primer obstáculo es económico. Para muchos establecimientos, implementar una tienda en línea, administrar un punto de venta y contar con un sistema de facturación representa una inversión inicial y gastos recurrentes. Frente a ello, T1 permite comenzar con cero pesos, con planes que incorporan distintas capacidades conforme crecen las necesidades del negocio.

El segundo desafío es saber cómo hacerlo. Para atenderlo, T1 Tienda permite crear un espacio de comercio electrónico a partir de instrucciones escritas. El usuario describe qué vende y la plataforma genera una tienda en línea funcional en un promedio de 31 segundos, con herramientas de pago y envío integradas. Desde su lanzamiento, en diciembre de 2025, se han creado más de 10 mil tiendas mediante este proceso.

La tercera barrera es el tiempo. Para resolverla, la compañía presentó Uno, el experto de tu negocio, una inteligencia artificial conectada con las ventas, productos, inventarios, clientes, envíos y facturas de cada establecimiento. Su función va más allá de responder preguntas: ejecuta instrucciones y permite administrar distintas actividades mediante una conversación.

Cortesía T1.

Con más de 250 acciones disponibles, Uno puede subir productos, generar enlaces de pago, consultar costos de envío y facilitar diferentes tareas operativas desde una computadora o un teléfono celular. Cuando una acción involucra dinero, solicita confirmación antes de ejecutarla. Además, está incluido en todos los planes de T1.

“Uno no te contesta, lo hace”, explicó Elías Slim al presentar a Uno, al que definió como el experto de cada negocio por su capacidad para conocer la operación y aprender conforme se utiliza la plataforma.

Una operación desde un solo lugar

El ecosistema también incorpora T1 POS, una solución que permite gestionar las ventas de establecimientos físicos, tiendas en línea y redes sociales desde un inventario centralizado. Incluye herramientas para administrar precios, tickets y cortes de caja. El plan Gratuito de T1 incluye una sucursal y hasta 500 productos, con ventas ilimitadas.

A esta herramienta se suma T1 Finanzas, que facilita la emisión de facturas individuales y globales, así como la autofacturación mediante enlaces para los clientes. El plan gratuito incluye 25 facturas mensuales, mientras que los planes Básico y Avanzado ofrecen facturación ilimitada.

Estas soluciones complementan T1 Pagos, que permite cobrar a distancia mediante enlaces y recibir los recursos al siguiente día hábil, y T1 Envíos, que integra cotizaciones, recolecciones y seguimiento de paquetes con distintas empresas de mensajería.

Con más de 60 mil negocios que han utilizado sus servicios en México, T1 busca reducir la complejidad tecnológica que enfrenta el comercio nacional. “El que empieza, no paga. El que crece, paga lo justo. Y así crecemos juntos”, concluyó Elías Slim.

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