Saber cómo ahorrar luz al elegir un refrigerador cambia la forma de comparar precios. El refrigerador es el único electrodoméstico del hogar que funciona las 24 horas del día durante más de una década, así que su consumo pesa más en la cuenta de electricidad que casi cualquier otro aparato. Un modelo barato pero ineficiente puede costar más al final que uno de precio mayor y menor consumo.

Con el Buen Fin entre el 13 y el 17 de noviembre, esta es una de las compras donde más conviene mirar el costo total y no solo el descuento.

Piensa en el costo de uso, no solo en el precio

Un refrigerador se usa muchos años, por lo que el costo real se compone de dos partes: lo que pagas al comprarlo y lo que gastas en electricidad durante su vida útil. La segunda parte es la que casi nunca aparece en las ofertas. Calcularla toma un minuto: multiplica los kilowatts hora que consume al año por lo que pagas por kWh en tu recibo de la CFE.

Como ejemplo ilustrativo, si un modelo consume 400 kWh al año y otro 550 kWh, la diferencia es de 150 kWh cada año, que multiplicados por tu tarifa y por 10 o 12 años de uso pueden compensar una parte relevante de la diferencia de precio entre ambos.

Cómo leer el consumo de energía de un refrigerador

El consumo de energía de un refrigerador se encuentra en la etiqueta de eficiencia energética que acompaña a los equipos nuevos. Ahí se indica cuántos kWh consume por año y cómo se compara con otros modelos de tamaño similar. Conviene comparar equipos de capacidad parecida, porque un refrigerador más grande consumirá naturalmente más que uno chico, y lo que importa es qué tan eficiente es para su tamaño.

Qué significa el sello FIDE

El sello FIDE en un refrigerador indica que el equipo cumple con criterios de eficiencia energética avalados por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Es una referencia adicional para identificar modelos que gastan menos sin sacrificar desempeño. Si dos refrigeradores te interesan por igual, el que tenga el sello y un menor consumo anual suele ser la mejor opción.

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Refrigerador inverter: qué cambia

Un refrigerador inverter usa un compresor que ajusta su velocidad según lo que necesite el equipo, en lugar de encenderse y apagarse por completo. Esto permite mantener una temperatura más estable, reducir el consumo y trabajar con menos ruido.

Suele costar más al comprarlo, pero puede recuperar esa diferencia con el ahorro en la cuenta de luz, sobre todo en un equipo que estará encendido durante muchos años y en un hogar con alto uso.

Refrigerador no frost: comodidad y hábitos

La tecnología no frost distribuye el aire frío con ventilador y evita la acumulación de escarcha, por lo que no hay que descongelar el equipo. Aporta comodidad y mantiene una temperatura más pareja en todos los compartimentos. Para decidir entre uno u otro, revisa su consumo anual en la etiqueta en lugar de suponer que una tecnología gasta más o menos que otra.

Elige la capacidad que realmente necesitas

Un refrigerador demasiado grande para una familia pequeña funciona a medio uso y desperdicia energía, y uno demasiado chico obliga a abrir la puerta más veces y a comprar con mayor frecuencia. La capacidad se mide en pies cúbicos. Calcula según el número de personas, cada cuánto haces el súper y si congelas porciones. Antes de comprar, mide el espacio disponible, incluyendo el margen de ventilación que pide el fabricante y la apertura de las puertas.

Hábitos que reducen el consumo después de comprarlo

Colócalo lejos de la estufa, el horno y la luz directa del sol.

Deja el espacio de ventilación que indique el manual entre el refrigerador y la pared.

Mantén la temperatura recomendada, alrededor de 4 °C en el refrigerador y -18 °C en el congelador.

No introduzcas alimentos calientes y revisa que los empaques de las puertas cierren bien.

Evita abrir la puerta sin necesidad y organiza el interior para encontrar lo que buscas rápido.

Dónde comparar modelos durante el evento

Para comparar capacidades, tecnologías y rangos de precio, puedes revisar los refrigeradores Buen Fin de Coppel y apoyarte en la etiqueta de cada modelo para estimar su consumo anual antes de decidir.

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Cómo pagarlo y qué conviene preguntar

Por su valor, muchas familias financian la compra de un refrigerador. Si optas por Crédito Coppel, revisa el pago mensual, el plazo y el costo total, y recuerda que el consumo de luz se suma a la mensualidad en tu presupuesto del hogar. Pregunta también por la garantía del equipo y del compresor, que es la pieza más costosa de reparar, y por las condiciones de entrega e instalación.

La compra que se paga mes a mes

Un refrigerador eficiente no se nota el día de la compra, sino en cada recibo de luz de los años siguientes. Al comparar modelos en el Buen Fin, vale la pena sumar precio, consumo anual y garantía en una sola cuenta. Quien lo hace suele elegir mejor y se evita pagar por la energía que desperdicia un equipo mal elegido.