Datos personales: cómo protege Broxel a 30 millones de usuarios

Broxel, empresa mexicana de tecnología financiera fundada en 2011, cumple 15 años de operación con 30 millones de usuarios acumulados en su ecosistema de pagos electrónicos. Para resguardar esa información, la compañía opera con tres mecanismos: cifradode los datos, sustitución de la información de la tarjeta por claves y verificación de identidad en más de un paso.

¿Qué hace cada mecanismo?

El cifrado vuelve ilegible la información mientras viaja entre el celular, el comercio y el sistema de pagos. La sustitución de datos evitaque el número real de la tarjetacircule en cada compra. La verificación en varios pasos confirma que quien opera la cuenta es su titular.

A ello se suma un monitoreo antifraude en tiempo real, que detecta movimientos atípicos y genera alertas preventivas. Desde octubre, la empresa integra además inteligencia artificial a su prevención de fraude, bajo controles de gobernanza, privacidad y cumplimiento regulatorio.

Una escala que exige controles

Broxel informó que procesó más de 6 mil millones de transacciones SPEI en el último año y que ha emitido más de 28 millones de tarjetas. Con ese volumen,la seguridad es una condición para operar. Según el informe de IBM que cita la empresa, una brecha de datos cuesta al sector financiero 5.56 millones de dólares en promedio por incidente.

Cortesía cliente.

Estándares que se pueden comprobar

En mayo de 2026,Broxel obtuvo la actualización de la certificación PCI DSS v4.0.1,el estándar internacional para proteger los datos de las cuentas de pago y la única versión vigente. La empresa afirma ser una de las pocas en México con esta versión.

Su sistema de certificaciones incluye también ISO 27001 (seguridad de la información), ISO 9001 (calidad), ISO 37001 (antisoborno) y el Modelo Global CIC. Además, informósu adhesión al Esquema de Autorregulación Vinculante en Protección de Datos Personales.

El CEO, Gustavo GutiérrezGalindo, afirmó que la certificación refuerza la infraestructura de la empresa y su compromiso con la seguridad, la continuidad operativa y la confianza en cada transacción.

Lo que el usuario puede hacer

La protección también depende de hábitos sencillos: no compartir contraseñas ni códigos, activar las alertas de movimientos, desconfiar de enlaces o llamadas que pidan datos y bloquear la tarjeta desde la aplicación ante cualquier duda.

Con más de 30 millones de usuarios en su historia, la protección de los datoses la base de la operación de Broxel.