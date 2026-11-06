Cerveza Victoria transforma la experiencia de Día de Muertos con el colibrí de “El Amor es Eterno”

Durante el fin de semana de Día de Muertos, millones de colibríes aparecieron en distintos espacios de México. Estuvieron presentes en transmisiones televisivas, anuncios exteriores, estadios, plataformas digitales y hasta en la comunicación de otras marcas. Detrás de esta intervención estuvo Cerveza Victoria, que el 2 de noviembre reveló el alcance de su campaña “El Amor es Eterno”, una iniciativa que convirtió un símbolo de la tradición mexicana en una experiencia compartida.

El concepto partió de una creencia popular profundamente arraigada en el país: la aparición de un colibrí puede interpretarse como la visita simbólica de un ser querido que ya falleció. A partir de esta conexión cultural, la marca buscó llevar el mensaje de su campaña más allá de una pieza publicitaria y trasladarlo a diferentes momentos de la vida cotidiana.

Cortesía cliente.

Cortesía cliente.

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La estrategia destacó por su capacidad de extenderse a espacios ajenos a los canales habituales de Victoria. Marcas como Corona y Modelo se sumaron a la iniciativa, al igual que Netflix, desde el ámbito del entretenimiento, y distintos equipos de futbol: América, Toluca, Tigres, Pachuca, Atlante, León, Santos, Atlético de San Luis, FC Juárez y Puebla. También participó el Consejo Mundial de Boxeo.

Cada aliado incorporó al colibrí en sus propios contenidos y plataformas, lo que multiplicó las apariciones del símbolo y permitió que la historia alcanzara nuevas audiencias. Así, la campaña pasó de ser una comunicación de marca a una intervención cultural que encontró espacios de difusión en categorías tan diversas como el deporte, el entretenimiento y la industria cervecera.

La experiencia también tuvo una segunda etapa en el entorno digital. Después de revelar la iniciativa, Victoria habilitó filtros para Instagram y TikTok, con los que los usuarios pudieron compartir sus propios colibríes y las historias de las personas que permanecen presentes en su memoria.

El recorrido concluyó con una extensión de la campaña al producto. Victoria presentó una edición especial de cerca de 20 millones de latas con el colibrí como protagonista del diseño, una propuesta que vinculó la identidad visual de la iniciativa con una de las tradiciones más representativas de México y su presencia en los altares de Día de Muertos.

Con esta estrategia, Cerveza Victoria articuló publicidad, cultura popular, colaboraciones entre marcas y participación digital alrededor de un mismo concepto. Una experiencia que encontró en el colibrí un vehículo para conectar con las emociones y recordar que, para millones de mexicanos, los vínculos con quienes ya no están siguen formando parte de la vida cotidiana.