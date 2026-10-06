Lorena Ramírez: correr para llevar el orgullo rarámuri más lejos

Para María Lorena Ramírez Hernández, correr representa mucho más que llegar a una meta. Desde la Sierra Tarahumara, Chihuahua, la corredora rarámuri ha convertido cada competencia en una oportunidad para mostrar al mundo la identidad, las tradiciones y la fortaleza de su comunidad.

En entrevista para El Financiero, Lorena reconoce que su trayectoria ha contribuido a que más personas conozcan quiénes son los rarámuri y cómo viven. Su presencia en competencias nacionales e internacionales, con su vestimenta tradicional y sus característicos huaraches, también ha despertado el interés de visitantes que buscan conocer Chihuahua y acercarse a su comunidad.

“Más gente sabe qué es lo que somos”, explica la corredora, quien considera que todavía hay trabajo por hacer para fortalecer el cuidado del medio ambiente en la región.

Para Lorena, la relación con la tierra forma parte de la vida cotidiana. Su alimentación también refleja esa conexión: en su comunidad cultivan productos como papa, maíz y frijol, alimentos que forman parte de su preparación incluso cuando participa en competencias de larga distancia.

Sin embargo, el reconocimiento también ha traído nuevos retos. Los viajes, grabaciones y compromisos derivados de su popularidad pueden generar cansancio y estrés. Aun así, asegura que no piensa abandonar aquello que le apasiona.

Una de sus principales motivaciones es su familia. Cuando obtiene algún premio, busca apoyar a sus hermanos que estudian y a su madre, a quien atribuye buena parte de lo que es hoy.

Esa misma voluntad de avanzar es la que busca transmitir a niñas, niños y jóvenes rarámuri. A través de México Imparable, Lorena participa en un proyecto que busca impulsar a nuevos corredores y corredoras, al tiempo que promueve el conocimiento de la cultura y las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Su mensaje es sencillo: disciplina, esfuerzo y constancia. Para ella, correr comienza mucho antes de la competencia y se sostiene con la decisión de levantarse cada día para perseguir una meta.

Hoy, su historia representa una forma distinta de entender el éxito: alcanzar grandes objetivos sin dejar atrás las raíces y utilizando el deporte como una vía para abrir oportunidades a las nuevas generaciones.