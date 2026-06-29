Binance apuesta por Latinoamérica: Daniel Acosta toma el liderazgo regional para acelerar la adopción cripto

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, reforzó su estructura de liderazgo en América Latina con el nombramiento de Daniel Acosta como Head de la región, una decisión que refleja la importancia estratégica que el mercado latinoamericano ha adquirido dentro de la industria de los activos digitales.

América Latina se ha consolidado como una de las zonas de mayor dinamismo para el ecosistema cripto. Según el Informe de Adopción Cripto 2025 de Chainalysis, la región alberga tres de los 20 mercados más relevantes a nivel mundial y registró un crecimiento de 63 por ciento en la adopción de criptomonedas durante el último año, ubicándose sólo detrás de Asia-Pacífico.

En este contexto, Acosta, quien desde 2022 se desempeñaba como gerente general para Colombia y Norte de Latinoamérica, asumirá la conducción de la estrategia comercial regional. Su responsabilidad será impulsar la expansión del negocio, fortalecer el cumplimiento regulatorio y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada mercado.

El directivo señaló que la región combina un acelerado proceso de digitalización financiera con amplias oportunidades para ampliar el acceso a servicios económicos formales.

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“Binance no es solamente un exchange de criptomonedas; nuestra visión es consolidarnos como una plataforma financiera integral capaz de conectar a millones de personas con la economía global”, afirmó.

Como parte de esa estrategia, la compañía continuará ampliando herramientas que faciliten el uso cotidiano de los activos digitales. Entre los desarrollos más recientes destacan la expansión de Binance Card, las soluciones de pago mediante códigos QR y la integración de Binance Pay con Pix, el sistema brasileño de transferencias instantáneas que permite realizar operaciones en moneda local utilizando criptomonedas.

Actualmente, la empresa cuenta con 32 pares de negociación vinculados a divisas fiduciarias latinoamericanas, una oferta que busca simplificar la conexión entre las finanzas tradicionales y el ecosistema digital.

Antes de incorporarse a Binance, Acosta construyó una trayectoria de más de una década en la industria de pagos. Durante su paso por Mastercard ocupó diversas posiciones de liderazgo, entre ellas la dirección regional de productos relacionados con blockchain, criptomonedas y soluciones comerciales para América Latina y el Caribe.

El movimiento también marca una nueva etapa para Guilherme Nazar, quien encabezó las operaciones de Binance en América Latina desde 2022 y ahora asumirá funciones de asesor estratégico. Durante su gestión, la compañía obtuvo autorizaciones regulatorias en mercados clave como Argentina, Brasil, El Salvador y México, además de ampliar su presencia entre usuarios particulares y corporativos.

Con una comunidad global que supera los 320 millones de usuarios y un volumen negociado de 34 billones de dólares durante 2025, Binance apuesta por consolidar su posición en una región que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para la industria financiera digital y la adopción de tecnología blockchain.