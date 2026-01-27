Docplanner alcanza la rentabilidad y consolida su apuesta por la inteligencia artificial en salud

Docplanner, uno de los principales unicornios de salud digital a nivel global y grupo al que pertenece Doctoralia México, alcanzó la rentabilidad operativa (EBITDA) durante dos trimestres consecutivos en la segunda mitad de 2025, un hito que marca un punto de inflexión en su historia y consolida su modelo de negocio basado en tecnología e inteligencia artificial.

La compañía, fundada en 2012, reportó además un crecimiento de ingresos ajustado por tipo de cambio de entre 20% y 30% en los últimos trimestres, lo que le ha permitido operar de forma totalmente autofinanciada mientras acelera la expansión de sus soluciones en Europa, Medio Oriente, África y América Latina.

Actualmente, Docplanner conecta a pacientes y profesionales de la salud en 13 mercados y registra más de 100 millones de visitas mensuales en su plataforma. Su ecosistema digital integra a más de 2.8 millones de profesionales médicos, lo que la posiciona como una de las infraestructuras de salud digital más grandes del mundo.

De la digitalización a la inteligencia artificial

En sus primeros años, Docplanner se enfocó en digitalizar procesos clave del sector salud como la búsqueda de especialistas, la agenda médica y la gestión de consultas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda, el envejecimiento poblacional y el desgaste profesional de los médicos evidenciaron que la digitalización, por sí sola, no era suficiente.

Ante este escenario, la compañía dio un paso más al integrar inteligencia artificial en sus soluciones. En 2024 lanzó Noa, su asistente de IA diseñado para apoyar a los profesionales de la salud en tareas administrativas y documentación clínica.

En su primer año de operación, Noa ha mostrado una adopción acelerada: más de 15,000 médicos de pago ya utilizan esta herramienta, integrada al software de gestión de Docplanner, que atiende en total a más de 300,000 profesionales. Hasta ahora, la solución ha sido utilizada en más de 18 millones de consultas médicas, con un crecimiento cercano al 30% mensual.

El objetivo es claro: reducir la carga administrativa, optimizar el tiempo de consulta y permitir que los médicos se concentren en la atención al paciente, mejorando al mismo tiempo la eficiencia de las clínicas y consultorios.

Un ecosistema integral para pacientes y médicos

Para los pacientes, Doctoralia funciona como una plataforma integral que permite encontrar especialistas, agendar citas y gestionar todo el proceso de atención médica desde un solo lugar. Para los profesionales, la propuesta incluye herramientas de gestión, automatización y análisis que optimizan la operación diaria.

La incorporación de inteligencia artificial ha fortalecido este ecosistema, convirtiéndose en un factor clave para la rentabilidad y el crecimiento sostenido de la compañía. De acuerdo con Docplanner, la adopción temprana de Noa está contribuyendo de forma directa a mejorar los márgenes y a construir una base financiera sólida para el futuro.

“Después de más de una década construyendo el marketplace de salud más grande del mundo, hoy estamos utilizando la inteligencia artificial para eliminar una de las mayores limitaciones del sistema: el tiempo del médico. Alcanzar la rentabilidad nos permite escalar esta visión de forma responsable y global”, señaló Mariusz Gralewski, CEO de Docplanner.

Mariusz Gralewski, CEO de Docplanner.

Preparación para una nueva etapa de crecimiento

Como parte de esta nueva fase, la compañía ha reforzado su estructura de gobierno corporativo con la incorporación de David Buttress, cofundador y ex CEO de Just Eat, como asesor del equipo directivo. Además, ha fortalecido áreas clave como finanzas, cumplimiento normativo, seguridad de la información y operaciones.

Este proceso responde a una estrategia de largo plazo que contempla, entre otros escenarios, una posible salida a los mercados públicos en el mediano plazo. En ese contexto, Docplanner también se prepara para realizar una venta secundaria de acciones durante el primer trimestre de 2026, lo que permitirá a inversionistas y colaboradores con participación accionaria materializar parte de su inversión.

Con una plataforma sólida, rentabilidad comprobada y una apuesta clara por la inteligencia artificial aplicada a la salud, Docplanner se posiciona como uno de los actores clave en la transformación digital del sector médico a nivel global.